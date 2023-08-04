Депутат Рады: Наша боль понятна и близка Азербайджану

Ход проводимых Азербайджаном в Ирпене восстановительных работ и другие вопросы двухстороннего сотрудничества были обсуждены на встрече между народным депутатом Украины Сергеем Нагорняком и послом Азербайджана в этой стране Сеймуром Мардалиевым.

Ход проводимых Азербайджаном в городе Ирпень восстановительных работ и другие вопросы двухстороннего сотрудничества были обсуждены на встрече народного депутата Украины Сергея Нагорняка и посла Азербайджана в Киеве Сеймура Мардалиева.

Как передает Report, информацией об этом Сергей Нагорняк поделился в Facebook.

По словам народного избранника, во время встречи они также поделились впечатлениями от увиденного на Харьковщине. Посол, как и Сергей Нагорняк, с разницей в несколько дней побывал в этом регионе.

"Азербайджану наша боль близка" - пишет депутат. По его словам, посол проводил параллели с разрушениями на освобожденных территориях Азербайджана и увиденным в Изюме и других городах Харьковщины.

"Мы говорили о сложностях разминирования, которое нам предстоит, и об опыте Азербайджана в этом вопросе... Несмотря на то, что Азербайджан самостоятельно без международной поддержки проводит очистку от мин на своих деоккупированных территориях, он предоставит Украине специальную машину для разминирования", - поделился Сергей Нагорняк.

Депутат отметил, что ему было "больно слушать про Агдам, в котором не осталось ни одного целого здания. Этот, когда-то процветающий город, сейчас называют "Хиросимой Кавказа".

"Очень перекликается с историей нашего Бахмута… Однако у нас есть, в чем обмениваться опытом, поддерживать друг друга, ведь наши страны на стороне международного права и справедливости, и я верю в возможность интенсификации диалога даже в условиях военного положения в Украине", - написал он.

В ходе встречи депутат попросил передать слова благодарности от украинского народа президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за 7,6 млн. долларов США, которые были выделены для закупки и передачи Украине оборудования для восстановления энергосистемы. "Впереди у нас сложная зима, но поддержка наших партнеров и друзей помогает подготовиться к ней насколько это возможно в нынешних условиях",- пишет депутат.

Посол Азербайджана рассказал, что группа украинских детей выехала в Азербайджан для оздоровления и реабилитации. Осенью планируется организовать поездку еще одной группы. В прошлом году в Азербайджане уже побывали 70 детей из Украины.

Народный депутат пригласил Сеймура Мардалиева посетить Черкасскую область. "К слову, Черкассы и азербайджанский город Сумгаит — города-побратимы. И не на словах, а на деле. После полномасштабного вторжения России в Украину Сумгаит отправил Черкассам десятки тонн гуманитарной помощи. Поэтому планирую при первой же поездке в вашу страну обязательно посетить улицу в Сумгаите, которая названа в честь нашего города Черкассы", — сказал Сергей Нагорняк.