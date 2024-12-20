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Депутат: Принятие Азербайджана в D-8 еще раз подтверждает успешную политику президента

Депутат: Принятие Азербайджана в D-8 еще раз подтверждает успешную политику президента Принятие Азербайджана в члены Организации экономического сотрудничества D-8 является еще одним подтверждением успешной политики президента Ильхама Алиева.
Внешняя политика
20 декабря 2024 г. 12:59
Депутат: Принятие Азербайджана в D-8 еще раз подтверждает успешную политику президента

Принятие Азербайджана в члены Организации экономического сотрудничества D-8 является еще одним подтверждением успешной политики президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Мубариз Гурбанлы во время своего выступления на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил, что Азербайджан проводит независимую политику в регионе и мире: "Организация D-8 охватывает большую территорию. Среди стран-участниц есть и ближайшие союзники Азербайджана - Турция и Пакистан. Роль Азербайджана как связующего звена в коридоре Восток-Запад, Север-Юг еще больше усилит деятельность этой организации. Это еще одно подтверждение успешной внешней политики президента".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: D-8-ə üzvlük Azərbaycanın müstəqil aktor olduğunu bir daha sübut etdi

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