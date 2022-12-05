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Депутат: Президент Азербайджана является лидером азербайджанцев мира

Депутат: Президент Азербайджана является лидером азербайджанцев мира "Президент Азербайджана является лидером азербайджанцев мира, этот факт не подлежит сомнению".
Внешняя политика
5 декабря 2022 г. 16:41
Депутат: Президент Азербайджана является лидером азербайджанцев мира

"Президент Азербайджана является лидером азербайджанцев мира. Этот факт не подлежит сомнению".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Совета директоров Центра социальных исследований, депутат парламента, доктор политических наук Эльшад Мирбашироглу на мероприятии "Иран в новой перспективе".

По его словам, после Отечественной войны образ Азербайджана в мире изменился: "Азербайджан является защитником прав азербайджанцев во всем мире. Мы уже достаточно сильное государство, у нас есть воля защищать права наших соотечественников из Южного Азербайджана и расширять контакты с ними. Мы способны ответить тем, кто говорит с нами на языке угроз. Наша цель в том, чтобы защитить своих соотечественников".

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Версия на английском языке MP: President of Azerbaijan - leader of world Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке Deputat: "Azərbaycan Prezidenti dünya azərbaycanlılarının lideridir"

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