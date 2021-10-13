Депутат: Председательствуя в ДН, Азербайджан вносит весомый вклад в укрепление мира и безопасности

Азербайджан успешно представлен в ряде международных структур, в том числе в Движении неприсоединения. Азербайджан стал полноправным членом Движения неприсоединения в 2011 году и за минувший период принимал деятельное участие в работе организации. В 2019

Азербайджан успешно представлен в ряде международных структур, в том числе в Движении неприсоединения. Азербайджан стал полноправным членом Движения неприсоединения в 2011 году и за минувший период принимал деятельное участие в работе организации. В 2019 году в Баку с большим успехом прошел 18-й саммит Движения неприсоединения, на котором председательство в структуре перешло к Азербайджану на 2019-2022 годы.

Об этом Report сообщил депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров.

По его словам, в настоящее время Азербайджан, председательствуя в Движении неприсоединения, вносит существенный вклад в продвижение целей и интересов организации, укрепление международного мира, безопасности и сотрудничества: "Политическая и моральная поддержка, оказанная дружественными странами, в том числе Движением неприсоединения во время войны, еще более укрепила веру нашей страны в собственные силы, война увенчалась нашей славной победой".

Депутат отметил, что заседание Движения неприсоединения, прошедшее в столице Сербии, Белграде, стало памятным для Азербайджана: "Как известно, в Белграде состоялось заседание высокого уровня, посвященное 60-летию Движения неприсоединения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев председательствовал на заседании. В своем выступлении глава государства затронул очень важные моменты, в том числе вопрос о бывшем "нагорно-карабахском" конфликте. С авторитетной международной трибуны глава нашего государства уверенно заявил о том, что "нагорно-карабахский" конфликт остался в прошлом".

Коснувшись выступления президента Ильхама Алиева на заседании, В.Искендеров отметил, что глава государства высоко оценил неизменную поддержку структурой территориальной целостности и суверенитета Азербайджана: "Это было исключительно важно для нас. Как заявил наш президент, поддержка, оказанная нам во время Отечественной войны 7-ю странами Движения неприсоединения, являющимися непостоянными членами Совета Безопасности ООН, чрезвычайна ценна. Они не позволили принять одностороннее коммюнике, в котором не было ссылки на резолюции, принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году. Тем самым эти страны продемонстрировали твердую приверженность принципиальной позиции Движения неприсоединения, вытекающей из документов Движения".