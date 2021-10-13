О нас
Report Georgia
Аудио новости

Депутат: Председательствуя в ДН, Азербайджан вносит весомый вклад в укрепление мира и безопасности

Депутат: Председательствуя в ДН, Азербайджан вносит весомый вклад в укрепление мира и безопасности Азербайджан успешно представлен в ряде международных структур, в том числе в Движении неприсоединения. Азербайджан стал полноправным членом Движения неприсоединения в 2011 году и за минувший период принимал деятельное участие в работе организации. В 2019
Внешняя политика
13 октября 2021 г. 13:08
Депутат: Председательствуя в ДН, Азербайджан вносит весомый вклад в укрепление мира и безопасности

Азербайджан успешно представлен в ряде международных структур, в том числе в Движении неприсоединения. Азербайджан стал полноправным членом Движения неприсоединения в 2011 году и за минувший период принимал деятельное участие в работе организации. В 2019 году в Баку с большим успехом прошел 18-й саммит Движения неприсоединения, на котором председательство в структуре перешло к Азербайджану на 2019-2022 годы.

Об этом Report сообщил депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров.

По его словам, в настоящее время Азербайджан, председательствуя в Движении неприсоединения, вносит существенный вклад в продвижение целей и интересов организации, укрепление международного мира, безопасности и сотрудничества: "Политическая и моральная поддержка, оказанная дружественными странами, в том числе Движением неприсоединения во время войны, еще более укрепила веру нашей страны в собственные силы, война увенчалась нашей славной победой".

Депутат отметил, что заседание Движения неприсоединения, прошедшее в столице Сербии, Белграде, стало памятным для Азербайджана: "Как известно, в Белграде состоялось заседание высокого уровня, посвященное 60-летию Движения неприсоединения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев председательствовал на заседании. В своем выступлении глава государства затронул очень важные моменты, в том числе вопрос о бывшем "нагорно-карабахском" конфликте. С авторитетной международной трибуны глава нашего государства уверенно заявил о том, что "нагорно-карабахский" конфликт остался в прошлом".

Коснувшись выступления президента Ильхама Алиева на заседании, В.Искендеров отметил, что глава государства высоко оценил неизменную поддержку структурой территориальной целостности и суверенитета Азербайджана: "Это было исключительно важно для нас. Как заявил наш президент, поддержка, оказанная нам во время Отечественной войны 7-ю странами Движения неприсоединения, являющимися непостоянными членами Совета Безопасности ООН, чрезвычайна ценна. Они не позволили принять одностороннее коммюнике, в котором не было ссылки на резолюции, принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году. Тем самым эти страны продемонстрировали твердую приверженность принципиальной позиции Движения неприсоединения, вытекающей из документов Движения".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan makes significant contribution to strengthening int'l peace, security by chairing Non-Aligned Movement
Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etməklə beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin güclənməsinə əsaslı töhfə verir"

Самое важное

Президент: Отвергаем все обвинения в адрес Азербайджана в связи с присутствием Израиля в Карабахе
Президент: Отвергаем все обвинения в адрес Азербайджана в связи с присутствием Израиля в Карабахе
13 октября 2021 г. 14:05
Ильхам Алиев: Сейчас мы должны смотреть в будущее, так как открыли новые газовые месторождения
Ильхам Алиев: Сейчас мы должны смотреть в будущее, так как открыли новые газовые месторождения
13 октября 2021 г. 13:38
В Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
13 октября 2021 г. 13:35
Патриарх Кирилл: Сегодняшней диалог духовных лидеров Азербайджана и Армении станет примером для всех
Патриарх Кирилл: Сегодняшней диалог духовных лидеров Азербайджана и Армении станет примером для всех
13 октября 2021 г. 12:39
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
13 октября 2021 г. 10:40
Тяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
ФотоТяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
13 октября 2021 г. 08:49
В Лерике несколько сел отрезаны от районного центра
В Лерике несколько сел отрезаны от районного центра
12 октября 2021 г. 14:44
МИД Румынии: Азербайджанcкий газ может достичь больше европейских потребителей по BRUA-ЭКСКЛЮЗИВ
МИД Румынии: Азербайджанcкий газ может достичь больше европейских потребителей по BRUA-ЭКСКЛЮЗИВ
12 октября 2021 г. 12:04
Yeni klinika: Эльнур Ашрафоглу отключен от аппарата ЭКМО, его состояние критически тяжелое
Yeni klinika: Эльнур Ашрафоглу отключен от аппарата ЭКМО, его состояние критически тяжелое
11 октября 2021 г. 17:39
МИД: Антиазербайджанская кампания не пойдет на пользу Ирану
МИД: Антиазербайджанская кампания не пойдет на пользу Ирану
11 октября 2021 г. 13:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi