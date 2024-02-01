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Депутат: Построенная на дискриминации и двойных стандартах политика ПАСЕ потерпит крах

Депутат: Построенная на дискриминации и двойных стандартах политика ПАСЕ потерпит крах Политика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), построенная на дискриминации, предвзятости и двойных стандартах, со временем потерпит крах.
Внешняя политика
1 февраля 2024 г. 15:40
Депутат: Построенная на дискриминации и двойных стандартах политика ПАСЕ потерпит крах

Политика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), построенная на дискриминации, предвзятости и двойных стандартах, со временем потерпит крах.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев.

По его словам, ставшие игрушкой в руках Франции такие организации, как ПАСЕ, предвзято относятся к государствам, проводящим независимую политику: "Сегодня мы видим, как рушится французский неоколониализм. И политика ПАСЕ, основанная на дискриминации, предвзятости и двойных стандартах, со временем также потерпит крах. По разным причинам эта организация занимает несправедливую позицию по отношению к Азербайджану. Естественно, некоторые государства пытаются реализовать свою колониальную и экспансионистскую политику через такие организации, как ПАСЕ. А роль подручного средства играют такие страны, как Армения. И в результате проигрывают именно исполнители этой роли".

По мнению Э.Аллахвердиева, возможно, что эти попытки настроенных против Азербайджана евродепутатов порождают определенные надежды в некоторых столицах, однако все они тщетны.

Депутат Милли Меджлиса считает, что неадекватное отношение европейских международных структур к некоторым странам основано на том, что государства, взятые на прицел, не подчиняются диктуемым им обязательным нарративам: "Возьмем дружественную Венгрию. Будапешт не согласен с европейской политикой в ​​отношении России, которая реализуется через призму войны в Украине. Эта политика не отвечает интересам венгерского народа. И сразу же все обрушиваются на Венгрию. Даже поднимается вопрос об исключении этой страны из международных организаций".

Э.Аллахвердиев подчеркнул, что в корне такого отношения к Азербайджану лежит именно наше стремление проводить независимую политику: "Запад критикует Россию, вводит в отношении нее санкции. Они начинают преследовать государства, находящиеся в хороших отношениях с Россией. Однако исподтишка продолжают свою торговлю. У Вашингтона с Москвой враждебные отношения, но США в прошлом году закупили у России только полезных ископаемых на полмиллиарда долларов. Европа говорит о санкциях, но с начала войны в Украине экспорт газа и нефти из России не прекратился, а даже увеличился. Поэтому не стоит ни верить в искренность таких организаций, как ПАСЕ, ни серьезно относиться к принимаемым ими документам".

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Версия на азербайджанском языке “AŞPA-nın ayrı-seçkilik, tərəfkeşlik, ikili standartlar üzərində qurulmuş siyasəti zamanla iflas edəcək” - RƏY

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