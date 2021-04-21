Депутат подняла в ПАСЕ вопрос возвращения вынужденных переселенцев

Арпадараи: "Но могут ли они вернуться туда сейчас? Нет! Потому что, все эти территории заминированы"

"Война в полном смысле - очень трагическая и болезненная ситуация. Но война сейчас окончена, и мы надеемся, что больше никогда не вернётся. Новая ситуация создает огромный потенциал для сотрудничества. И я думаю, что международное сообщество должно сфокусироваться на этом".

Как сообщает Report, об этом член делегации Азербайджана в Совете Европы Нигяр Арпадараи заявила на заседании миграционного комитета в рамках весенней cессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Парламентарий напомнила, один миллион граждан Азербайджана все еще остаются вынужденными переселенцами, что их проблемы все еще не решены. Касательно так называемых армянских "военнопленных" депутат напомнила, что эти люди проникли на территорию Азербайджана после подписания заявления о прекращении огня 10 ноября и совершили ряд военных преступлений, в частности, убийство гражданских лиц, и они не могут считаться военнопленными.

"Это группа армянских реваншистов, которые хотели продолжения войны. И власти Азербайджана будут поступать с ними в полном соответствии с законодательством страны. Говоря об азербайджанских вынужденных переселенцах, они наконец увидели перспективу возвращения на свои земли, откуда были изгнаны 30 лет назад. Но могут ли они вернуться туда сейчас? Нет! Потому что, все эти территории заминированы, а их дома и школы уничтожены. Когда мы начинаем обсуждать армянских "военнопленных" мы упускаем такого рода важную информацию, детали. Подобная дискуссия неуместна. А проблема азербайджанских вынужденных переселенцев в очень горячей фазе. И их безопасное возвращение напрямую входит в мандат Совета Европы", - сказала она.