О нас
Report Georgia
Аудио новости

Депутат подняла в ПАСЕ вопрос возвращения вынужденных переселенцев

Депутат подняла в ПАСЕ вопрос возвращения вынужденных переселенцев Арпадараи: "Но могут ли они вернуться туда сейчас? Нет! Потому что, все эти территории заминированы"
Внешняя политика
21 апреля 2021 г. 10:51
Депутат подняла в ПАСЕ вопрос возвращения вынужденных переселенцев
Нигяр Арпадараи
0 : 00
0 : 00

"Война в полном смысле - очень трагическая и болезненная ситуация. Но война сейчас окончена, и мы надеемся, что больше никогда не вернётся. Новая ситуация создает огромный потенциал для сотрудничества. И я думаю, что международное сообщество должно сфокусироваться на этом".

Как сообщает Report, об этом член делегации Азербайджана в Совете Европы Нигяр Арпадараи заявила на заседании миграционного комитета в рамках весенней cессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Парламентарий напомнила, один миллион граждан Азербайджана все еще остаются вынужденными переселенцами, что их проблемы все еще не решены. Касательно так называемых армянских "военнопленных" депутат напомнила, что эти люди проникли на территорию Азербайджана после подписания заявления о прекращении огня 10 ноября и совершили ряд военных преступлений, в частности, убийство гражданских лиц, и они не могут считаться военнопленными.

"Это группа армянских реваншистов, которые хотели продолжения войны. И власти Азербайджана будут поступать с ними в полном соответствии с законодательством страны. Говоря об азербайджанских вынужденных переселенцах, они наконец увидели перспективу возвращения на свои земли, откуда были изгнаны 30 лет назад. Но могут ли они вернуться туда сейчас? Нет! Потому что, все эти территории заминированы, а их дома и школы уничтожены. Когда мы начинаем обсуждать армянских "военнопленных" мы упускаем такого рода важную информацию, детали. Подобная дискуссия неуместна. А проблема азербайджанских вынужденных переселенцев в очень горячей фазе. И их безопасное возвращение напрямую входит в мандат Совета Европы", - сказала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Ильхам Алиев: Азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у нас отняли 101 год назад
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у нас отняли 101 год назад
21 апреля 2021 г. 00:54
Обнаружены останки пропавшего без вести солдата Азербайджанской армии
Обнаружены останки пропавшего без вести солдата Азербайджанской армии
20 апреля 2021 г. 11:31
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
20 апреля 2021 г. 10:54
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
Президент открыл реконструированные подстанции Говсан и Маштага
ФотоПрезидент открыл реконструированные подстанции "Говсан" и "Маштага"
19 апреля 2021 г. 16:30
В Азербайджане будут подготовлены концепции Умный город и Умное село
В Азербайджане будут подготовлены концепции "Умный город" и "Умное село"
19 апреля 2021 г. 15:39
Эксперт: Грузия может превратиться в перевалочный пункт для транспортировки радиоактивных веществ
Эксперт: Грузия может превратиться в перевалочный пункт для транспортировки радиоактивных веществ
19 апреля 2021 г. 15:16
В Масаллы простились с шехидом Азербайджанской армии
ФотоВ Масаллы простились с шехидом Азербайджанской армии
19 апреля 2021 г. 13:59
Рамиз Гасанов освобожден от должности замглавы МИД
Рамиз Гасанов освобожден от должности замглавы МИД
19 апреля 2021 г. 13:32
Разминирован ряд объектов на освобожденных землях – работы продолжаются
Разминирован ряд объектов на освобожденных землях – работы продолжаются
19 апреля 2021 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi