Депутат: ПАСЕ пытается подорвать справедливую позицию ПА ОБСЕ в отношении Азербайджана

ПАСЕ пытается подорвать справедливую и объективную позицию ПА ОБСЕ в отношении Азербайджана.

ПАСЕ пытается подорвать справедливую и объективную позицию ПА ОБСЕ в отношении Азербайджана.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса, председатель комитета по вопросам экономики, науки, технологий и окружающей среды ПА ОБСЕ Азай Гулиев, комментируя состоявшееся на Мальте заседание Бюро организации.

Депутат сообщил, что до сих пор выборы ни одной страны, помимо Азербайджана, не обсуждались дважды в соответствующих структурах ПА ОБСЕ.

"Как известно, главы делегаций ПА ОБСЕ из Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, Исландии, Эстонии и Литвы направили официальное письмо президенту организации Пиа Кауме. Они потребовали, чтобы вопрос, связанный с прошедшими в Азербайджане парламентскими выборами, был включен в повестку заседания Бюро. Несмотря на то, что они уже обсуждались в Постоянном комитете 2 октября и с момента выборов прошло более трех месяцев, данный вопрос был включен в повестку заседания Бюро. Поскольку некоторые из подписавших письмо также представлены в ПАСЕ, они хотели сделать ПА ОБСЕ инструментом для осуществления грязных намерений ПАСЕ", - сказал парламентарий.

Гулиев напомнил, что 76 депутатов ПАСЕ из 26 стран, проголосовавших против утверждения мандата азербайджанской делегации в январе этого года, были по праву объявлены персонами нон-грата в Азербайджане.

"Руководители делегаций упомянутых стран в письме попытались оправдать позорное решение в отношении Азербайджана. Они хотели, чтобы ПА ОБСЕ призвала к одностороннему изменению решения о "нежелательных" депутатах и проявила солидарность с ПАСЕ без учета интересов нашей страны. В этом письме они не забыли раскритиковать и Турцию", - отметил депутат.

По его словам, это не первая попытка ПАСЕ подорвать справедливую и объективную позицию ПА ОБСЕ в отношении Азербайджана. "ПАСЕ, которая из-за своей предвзятой позиции не была приглашена для наблюдения за обоими выборами в Азербайджане в этом году, прибегла к грязным методам, в том числе к шантажу, чтобы заставить ПА ОБСЕ проявить с ней солидарность и отказаться направить наблюдателей на выборы. Однако на этот раз их "игра" и все усилия против Азербайджана оказались безуспешными - бюро ПА ОБСЕ отклонило вопрос", подчеркнул Гулиев.

Несмотря на все вышесказанное, по мнению председателя комитета, не исключено, что данный вопрос будет вновь поднят на следующих заседаниях Бюро.