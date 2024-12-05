О нас

Депутат: ПАСЕ пытается подорвать справедливую позицию ПА ОБСЕ в отношении Азербайджана

Депутат: ПАСЕ пытается подорвать справедливую позицию ПА ОБСЕ в отношении Азербайджана ПАСЕ пытается подорвать справедливую и объективную позицию ПА ОБСЕ в отношении Азербайджана.
Внешняя политика
5 декабря 2024 г. 12:18
Депутат: ПАСЕ пытается подорвать справедливую позицию ПА ОБСЕ в отношении Азербайджана

ПАСЕ пытается подорвать справедливую и объективную позицию ПА ОБСЕ в отношении Азербайджана.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса, председатель комитета по вопросам экономики, науки, технологий и окружающей среды ПА ОБСЕ Азай Гулиев, комментируя состоявшееся на Мальте заседание Бюро организации.

Депутат сообщил, что до сих пор выборы ни одной страны, помимо Азербайджана, не обсуждались дважды в соответствующих структурах ПА ОБСЕ.

"Как известно, главы делегаций ПА ОБСЕ из Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, Исландии, Эстонии и Литвы направили официальное письмо президенту организации Пиа Кауме. Они потребовали, чтобы вопрос, связанный с прошедшими в Азербайджане парламентскими выборами, был включен в повестку заседания Бюро. Несмотря на то, что они уже обсуждались в Постоянном комитете 2 октября и с момента выборов прошло более трех месяцев, данный вопрос был включен в повестку заседания Бюро. Поскольку некоторые из подписавших письмо также представлены в ПАСЕ, они хотели сделать ПА ОБСЕ инструментом для осуществления грязных намерений ПАСЕ", - сказал парламентарий.

Гулиев напомнил, что 76 депутатов ПАСЕ из 26 стран, проголосовавших против утверждения мандата азербайджанской делегации в январе этого года, были по праву объявлены персонами нон-грата в Азербайджане.

"Руководители делегаций упомянутых стран в письме попытались оправдать позорное решение в отношении Азербайджана. Они хотели, чтобы ПА ОБСЕ призвала к одностороннему изменению решения о "нежелательных" депутатах и проявила солидарность с ПАСЕ без учета интересов нашей страны. В этом письме они не забыли раскритиковать и Турцию", - отметил депутат.

По его словам, это не первая попытка ПАСЕ подорвать справедливую и объективную позицию ПА ОБСЕ в отношении Азербайджана. "ПАСЕ, которая из-за своей предвзятой позиции не была приглашена для наблюдения за обоими выборами в Азербайджане в этом году, прибегла к грязным методам, в том числе к шантажу, чтобы заставить ПА ОБСЕ проявить с ней солидарность и отказаться направить наблюдателей на выборы. Однако на этот раз их "игра" и все усилия против Азербайджана оказались безуспешными - бюро ПА ОБСЕ отклонило вопрос", подчеркнул Гулиев.

Несмотря на все вышесказанное, по мнению председателя комитета, не исключено, что данный вопрос будет вновь поднят на следующих заседаниях Бюро.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ASPA tries to undermine OSCE PA's fair position on Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке AŞPA ATƏT PA-nın Azərbaycanla bağlı tutduğu ədalətli mövqeyi sarsıtmağa çalışır – RƏY

Другие новости из категории

Германский историк: С 1918 года с территории Армении были изгнаны до 1,5 млн азербайджанцев
Германский историк: С 1918 года с территории Армении были изгнаны до 1,5 млн азербайджанцев
5 декабря 2024 г. 12:02
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Таиланда
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Таиланда
5 декабря 2024 г. 11:15
Группе лиц вручены сертификаты почетного членства в Общине Западного Азербайджана
ФотоГруппе лиц вручены сертификаты почетного членства в Общине Западного Азербайджана
5 декабря 2024 г. 10:47
Мевлют Чавушоглу: Требования западных азербайджанцев касаются не территории, это вопрос прав человека
Мевлют Чавушоглу: Требования западных азербайджанцев касаются не территории, это вопрос прав человека
5 декабря 2024 г. 10:16
Азиз Алекберли: ОЗА борется за право на возвращение сотен тысяч западных азербайджанцев
Азиз Алекберли: ОЗА борется за право на возвращение сотен тысяч западных азербайджанцев
5 декабря 2024 г. 10:11
В МИД Азербайджана отвергли предвзятые заявления послов ряда стран
В МИД Азербайджана отвергли предвзятые заявления послов ряда стран
5 декабря 2024 г. 00:04
Глава МИД Азербайджана обсудил с кипрским коллегой вопросы региональной безопасности
ФотоГлава МИД Азербайджана обсудил с кипрским коллегой вопросы региональной безопасности
4 декабря 2024 г. 21:33
Резидент-представитель UNDP в Азербайджане отозвана с должности в связи с завершением дипмиссии
Резидент-представитель UNDP в Азербайджане отозвана с должности в связи с завершением дипмиссии
4 декабря 2024 г. 21:21
Джейхун Байрамов обсудил нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией с вице-президентом ЕС
ФотоДжейхун Байрамов обсудил нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией с вице-президентом ЕС
4 декабря 2024 г. 19:53
Мевлют Чавушоглу: Поддерживать справедливую борьбу Азербайджана - наш долг
ФотоМевлют Чавушоглу: Поддерживать справедливую борьбу Азербайджана - наш долг
4 декабря 2024 г. 19:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi