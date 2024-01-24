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Депутат ПАСЕ: Планы по ограничению полномочий Азербайджана в ассамблее политически мотивированы

Депутат ПАСЕ: Планы по ограничению полномочий Азербайджана в ассамблее политически мотивированы Решение обжаловать полномочия азербайджанской делегации в ПАСЕ представляются политически мотивированным.
Внешняя политика
24 января 2024 г. 12:52
Депутат ПАСЕ: Планы по ограничению полномочий Азербайджана в ассамблее политически мотивированы

Решение обжаловать полномочия азербайджанской делегации в ПАСЕ представляются политически мотивированными.

Об этом Report заявил член сербской делегации в ПАСЕ Стефан Йованович. (Stefan Jovanović)

"Важно, чтобы все члены Совета Европы выполняли свои обязательства, но не менее важно, чтобы такие органы как ПАСЕ и Совет Европы придерживались основополагающих принципов уважения территориальной целостности и суверенитета стран-участниц", - сказал он.

Йованович заявил, что результатом обжалования полномочий азербайджанских депутатов в ПАСЕ, которое планируется обсуждать сегодня, может стать ограничение права голоса делегации на год.

"На мой взгляд это было бы нежелательным решением. Санкции или карательные меры, такие как ограничение права голоса, - это серьезные меры. Вместо перехода к санкциям, более конструктивным было бы начать диалог и дипломатические дискуссии. Санкции могут привести к еще большей напряженности в отношениях. Они не будут способствовать положительному решению тех вопросов, которые данными мерами пытаются решить", - отметил С.Йованович.

По его словам, очень важно учитывать долгосрочные отношения и более широкие последствия таких решений для сотрудничества и единства стран-участниц Совета Европы.

"Выбор времени подобных инициатив представляется особенно контрпродуктивным, учитывая стремление некоторых стран-участниц Совета Европы содействовать текущим переговорам между Арменией и Азербайджаном и президентство страны в климатической конференции COP-29 в конце этого года", - подытожил он.

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Версия на английском языке PACE member: Plans to limit credentials of Azerbaijani delegation politically motivated

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