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Депутат ПАСЕ не может принимать решения ни за Парламентскую ассамблею, ни за БДИПЧ ОБСЕ

Депутат ПАСЕ не может принимать решения ни за Парламентскую ассамблею, ни за БДИПЧ ОБСЕ Отсутствие наблюдательной миссии ПАСЕ во время внеочередных президентских выборов в Азербайджане никак не может отразиться на работе миссии БДИПЧ ОБСЕ. Любые заявления о наличии такой связи, либо возможности договорится об отзыве последней, совершенно нек
Внешняя политика
26 января 2024 г. 15:11
Депутат ПАСЕ не может принимать решения ни за Парламентскую ассамблею, ни за БДИПЧ ОБСЕ

Отсутствие наблюдательной миссии ПАСЕ во время внеочередных президентских выборов в Азербайджане никак не может отразиться на работе миссии БДИПЧ ОБСЕ. Любые заявления о наличии такой связи, либо возможности договорится об отзыве последней, совершенно некомпетентны.

Как сообщает Report, БДИПЧ уже развернул миссию в стране с 29-го декабря прошлого года. В день выборов 7 февраля наблюдать за ходом голосования от БДИПЧ будут более 200 наблюдателей, а от ПА ОБСЕ - около 100 парламентариев.

Есть процедуры, согласно которым каждая организация строит свою работу. Поэтому утверждения о согласованных действиях против кого-то выглядит, мягко говоря, странно и непонятно. Причем, когда с такими заявлениями выступает рядовой депутат ПАСЕ.

Депутат от Германии в ПАСЕ Франк Швабе, инициировавший в Ассамблее дебаты по поводу обжалования полномочий азербайджанской делегации, заявил в интервью Би-би-си, что Азербайджан пригласил наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, но не пригласил ПАСЕ.

Однако, по его мнению, БДИПЧ ОБСЕ не должен соглашаться на мониторинг за ходом голосования в отсутствии миссии ПАСЕ: "У нас есть договоренность: либо работаем вместе, либо не направляемся в страну. Сейчас мы ведем переговоры с ОБСЕ по данному вопросу", - заявил Швабе, добавив, что ассамблея не допустит, чтобы "Азербайджан позвал ОБСЕ и оставил в стороне ПАСЕ".

Источник в европейских кругах, знакомый с работой БДИПЧ ОБСЕ, заявил, что Бюро строит свою работу по наблюдению за выборами и определяет число наблюдателей на основании результатов миссии по оценке потребностей ОБСЕ.

"Решение по наблюдению за предстоящими выборами в Азербайджане уже было принято. Определено количество краткосрочных и долгосрочных наблюдателей на выборах. В день выборов 7 февраля наблюдать за ходом голосования от БДИПЧ будут более 200 наблюдателей, а от ПА ОБСЕ около 100 парламентариев. Поэтому такого рода заявления со стороны депутата являются ничем иным как провокацией и демонстрируют лишь его некомпетентность", - заявил Report источник.

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Версия на английском языке PACE deputy cannot take decisions instead of Assembly or OSCE/ODIHR
Версия на азербайджанском языке AŞPA-nın deputatı nə Assambleya, nə də ATƏT/DTİHB əvəzinə qərar qəbul edə bilməz

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