Депутат ПАСЕ не может принимать решения ни за Парламентскую ассамблею, ни за БДИПЧ ОБСЕ

Отсутствие наблюдательной миссии ПАСЕ во время внеочередных президентских выборов в Азербайджане никак не может отразиться на работе миссии БДИПЧ ОБСЕ. Любые заявления о наличии такой связи, либо возможности договорится об отзыве последней, совершенно нек

Отсутствие наблюдательной миссии ПАСЕ во время внеочередных президентских выборов в Азербайджане никак не может отразиться на работе миссии БДИПЧ ОБСЕ. Любые заявления о наличии такой связи, либо возможности договорится об отзыве последней, совершенно некомпетентны.

Как сообщает Report, БДИПЧ уже развернул миссию в стране с 29-го декабря прошлого года. В день выборов 7 февраля наблюдать за ходом голосования от БДИПЧ будут более 200 наблюдателей, а от ПА ОБСЕ - около 100 парламентариев.

Есть процедуры, согласно которым каждая организация строит свою работу. Поэтому утверждения о согласованных действиях против кого-то выглядит, мягко говоря, странно и непонятно. Причем, когда с такими заявлениями выступает рядовой депутат ПАСЕ.

Депутат от Германии в ПАСЕ Франк Швабе, инициировавший в Ассамблее дебаты по поводу обжалования полномочий азербайджанской делегации, заявил в интервью Би-би-си, что Азербайджан пригласил наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, но не пригласил ПАСЕ.

Однако, по его мнению, БДИПЧ ОБСЕ не должен соглашаться на мониторинг за ходом голосования в отсутствии миссии ПАСЕ: "У нас есть договоренность: либо работаем вместе, либо не направляемся в страну. Сейчас мы ведем переговоры с ОБСЕ по данному вопросу", - заявил Швабе, добавив, что ассамблея не допустит, чтобы "Азербайджан позвал ОБСЕ и оставил в стороне ПАСЕ".

Источник в европейских кругах, знакомый с работой БДИПЧ ОБСЕ, заявил, что Бюро строит свою работу по наблюдению за выборами и определяет число наблюдателей на основании результатов миссии по оценке потребностей ОБСЕ.

"Решение по наблюдению за предстоящими выборами в Азербайджане уже было принято. Определено количество краткосрочных и долгосрочных наблюдателей на выборах. В день выборов 7 февраля наблюдать за ходом голосования от БДИПЧ будут более 200 наблюдателей, а от ПА ОБСЕ около 100 парламентариев. Поэтому такого рода заявления со стороны депутата являются ничем иным как провокацией и демонстрируют лишь его некомпетентность", - заявил Report источник.