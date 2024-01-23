Депутат ПАСЕ: Ассамблея не выиграет от оспаривания полномочий азербайджанской делегации

Предсказать исход предложения обжаловать полномочия азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) довольно сложно. Ситуация действительно не из простых.

Оспаривание полномочий делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будет иметь положительные последствия для самой организации.

Об этом Report заявил член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"Я, лично, не поддержал данное решение на ассамблее", - сказал он.

Гончаренко пояснил, что решение будет принято сначала мониторинговым комитетом, а затем окончательно утверждено на заседании ассамблеи. Главным аргументом против Азербайджана является то, что страна не пригласила миссию для наблюдения за президентскими выборами, назначенным на начало февраля.

По его словам, предсказать исход ситуации довольно сложно: "Ситуация действительно не из простых".