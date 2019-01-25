Депутат парламента Турции: Оккупация азербайджанских земель равноценна оккупации территории Турции- ИНТЕРВЬЮ

Стамбул. 25 января. REPORT.AZ/ Интервью Report c председателем Турецко-российской межпарламентской группы дружбы, членом парламентской комиссии безопасности и разведки, депутатом от правящей партии Справедливости и развития Мурадом Байбатуром.

- 23 января в Москве состоялась встреча между президентами России и Турции. Как бы Вы прокомментировали эту встречу, на повестке которой были вопросы двустороннего и регионального сотрудничества?

- Отношения между Турцией и Россией охватывают различные сферы, что является результатом сильной политической воли нашего уважаемого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина. Турецко-российское сотрудничество в сирийском вопросе играет решающую роль в зачистке региона от террористических группировок, включая ИГИЛ и ПКК. С согласия России Турция провела две антитеррористические операции, отбросив террористов PYD/YPG из регионов, приближенных к нашим границам. Для полной очистки от террористов западного берега реки Евфрат мы в рамках сотрудничества с Россией проведем антитеррористическую операцию в Манбидже, обеспечив там стабильность.

- В середине декабря президент Эрдоган заявил о готовящейся антитеррористической операции на восточном берегу Евфрата. Она тоже будет осуществлена при сотрудничестве с Россией?

- Мы предпримем все надлежащие шаги в каждом потенциально опасном для нашей страны пункте. Cогласовав с США, мы создадим "Зону безопасности" в 32 км вглубь к северо-востоку сирийской границы. Мы не желаем прибрать к рукам чьи-то земли и природные богатства. Мы хотим благополучия и стабильности в соседних странах, благоденствия их народов. Основной своей миссией мы считаем борьбу с ИГИЛ, ПКК и другими террористическими организациями в Сирии. 600 лет мы доминировали в этом регионе, поэтому считаем борьбу с террористами, представляющими угрозу для региона, своей основной задачей. Все видят, что после проведенных Турцией антитеррористических операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" в регионах их проведения восстановился мир и порядок. На подконтрольных нам территориях вдоль турецко-сирийской границы местное население очень довольно нашей деятельности. Едва наметилась антитеррористическая операция на восточном берегу Евфрата, предводители тамошних племен тут же выразили поддержку Турции. Для нас нет никакой разницы между сирийскими арабами, туркменами и курдами. Мы хотим, чтобы они жили благополучно.

- Сможет ли Турция обратить в свои преимущества политико-дипломатические договоренности, достигнутые в рамках последней встречи Эрдогана и Путина?

- После Астанинского процесса Россия, Иран и Турция действуют сообща. В Женеве это сотрудничество было продолжено. Я надеюсь, что после встречи в Москве оно еще более углубится. Трехстороннее сотрудничество между Турцией, Россией и Ираном исходит из геостратегических и геополитических требований региона. В ближайшее время состоится очередная трехсторонняя встреча в верхах. Мы являемся сторонниками решения региональных проблем странами региона. Как и ранее, Турция задействует все свои военно-политические и дипломатические возможности.

- Желание Турции играть активную роль в протекающих в Сирии политических процессах известно. Вопрос в том, в каком формате это будет после встречи между Путиным и Эрдоганом?



- Наша позиция в отношении диктаторского режима в Сирии общеизвестна. Об этом открыто заявляли наши официальные лица во главе с уважаемым президентом Эрдоганом. Нет смысла вести диалог с человеком, сбрасывающим бомбы на головы своего народа. Мы желаем принятия в Сирии конституции, основанной на демократических принципах, и нормального избирательного кодекса. Надеюсь, что после зачистки Сирии от террористических группировок, мы примем самое непосредственное участие и в политических процессах, которые определят будущность соседней нам страны, после чего там воцарится мир и благополучие.

- Президент Эрдоган всегда подчеркивает важную роль России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Как Вы считаете, мог ли быть вопрос деоккупации азербайджанских земель на повестке последней встречи в Москве?

- На всех международных платформах наши политические деятели во главе с президентом Эрдоганом поднимают вопрос о необходимости освобождения захваченных Арменией азербайджанских земель, требуя положить конец оккупации. Хочу еще раз подчеркнуть, что оккупация азербайджанских земель равноценна оккупации территории Турции. До вывода Арменией своих войск с оккупированных территорий Азербайджана не может быть и речи о нормализации наших отношений с этой страной. Азербайджан нам дорог, мы – братья. Мы всегда рядом с нашими братьями, пусть ни у кого не будет даже тени сомнений в этом. Армения, пребывающая в удручающем состоянии, может выйти из кризиса, освободив оккупированные земли Азербайджана.

Маис Ализаде