Грузинский депутат: Связи между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются во всех сферах

Отношения между Азербайджаном и Грузией в последние годы получили еще большее развитие.

Отношения между Азербайджаном и Грузией в последние годы получили еще большее развитие.

Об этом в интервью грузинскому бюро Report сказал председатель комитета по международным отношениям парламента Грузии, депутат от правящей партии Николоз Самхарадзе.

Он отметил, что связи между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются во всех сферах.

Поздравляя правящую партию "Ени Азербайджан" с 31-й годовщиной создания, Самхарадзе подчеркнул, что сотрудничество между партиями будет усиливаться.

"То, что мы желаем нашему народу, мы желаем и дружественному, братскому народу Азербайджана. Желаю мира и процветания в регионе", - сказал он.