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Грузинский депутат: Связи между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются во всех сферах

Грузинский депутат: Связи между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются во всех сферах Отношения между Азербайджаном и Грузией в последние годы получили еще большее развитие.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 17:12
Грузинский депутат: Связи между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются во всех сферах

Отношения между Азербайджаном и Грузией в последние годы получили еще большее развитие.

Об этом в интервью грузинскому бюро Report сказал председатель комитета по международным отношениям парламента Грузии, депутат от правящей партии Николоз Самхарадзе.

Он отметил, что связи между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются во всех сферах.

Поздравляя правящую партию "Ени Азербайджан" с 31-й годовщиной создания, Самхарадзе подчеркнул, что сотрудничество между партиями будет усиливаться.

"То, что мы желаем нашему народу, мы желаем и дружественному, братскому народу Азербайджана. Желаю мира и процветания в регионе", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinin komitə sədri: “Son illərdə Bakı və Tbilisi arasında əlaqələr daha da inkişaf edib”

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