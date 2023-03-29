Депутат: Открытие посольства в Израиле - важная веха развития отношений двух стран

Восемь членов парламента Азербайджана направляются на торжественное открытие посольства нашей страны в Израиле, в Тель-Авиве.

Восемь членов парламента Азербайджана направляются на торжественное открытие посольства нашей страны в Израиле, в Тель-Авиве.

Как сообщил по телефону Report депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев, это очень значимое событие во внешнеполитической жизни Азербайджана.

"Это будет иметь важное значение для дальнейшего углубления отношений двух стран - Азербайджана и Израиля, вывода их на новый стратегический уровень и позволит принять значимые решения в нужных направлениях двустороннего сотрудничества", - сказал А.Нагиев.

Израиль был одной из первых стран, официально признавших независимость Азербайджана - 25 декабря 1991 года, а уже с апреля 1992 года между двумя странами были установлены дипломатические отношения, отметил народный избранник.

"В Азербайджане, в основном в Баку и в Красной Слободе в Кубинском районе, проживает 30 тысяч граждан страны еврейской национальности. В нашей стране успешно много лет функционирует посольство Израиля. Важным моментом является то, что Израиль - наш стратегический партнер, с которым нас связывают серьезные экономические, в том числе энергетические, отношения, между нами есть соглашения по современным вооружениям. В целом две страны поддерживают друг друга во многих отношениях", - сказал депутат.

Бытовало мнение, что открытие посольства в Израиле может стать предметом недовольства со стороны арабских стран и Ирана. Но, по мнению А. Нагиева, в этом нет никакой логики, так как ряд арабских стран сами имеют посольства в Израиле. А Иран поддерживает тесные связи с Арменией и ведет свою внешнюю политику без оглядки на других. Такой же позиции придерживается и будет придерживаться Азербайджан.