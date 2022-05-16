Турецкий депутат: Ильхам Алиев доказал, что турецко-азербайджанские отношения в последние годы углубились

"Участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в открытии аэропорта Ризе-Артвин, упоминание в своем выступлении о братстве, солидарности и еще более усиленном сотрудничестве, а также подчеркивание моральной и политической роли Турции в освобождени

"Участие президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии аэропорта Ризе-Артвин, упоминание в своем выступлении о братстве, солидарности и возрастающем сотрудничестве, а также подчеркивание моральной и политической роли Турции в освобождении азербайджанских территорий от оккупации были встречены в турецкой общественности с большим уважением".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом сказал депутат от правящей Партии справедливости и развития Турции из Анталии Ибрагим Айдын.

По его словам, участие азербайджанского лидера в открытии аэропорта Ризе-Артвин носит не только символический характер: "Как яркая политическая звезда Южного Кавказа, Ильхам Алиев доказал, что он рядом со своими братьями и, что турецко-азербайджанские отношения, особенно в последние годы, углубились".