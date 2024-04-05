Депутат Новрузов предложил подать иски против Армении и Ирана в международные суды

Необходимо подать иски в международные суды для возвращения Азербайджану предметов материального культурного наследия, вывезенных из страны в период армянской оккупации.

Как сообщает Report, с таким предложением на сегодняшнем заседании парламента выступил председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам, депутат Сиявуш Новрузов.

По словам депутата, ему встречались в магазинах США выставленные на продажу предметы материального культурного наследия азербайджанского народа.

"Продажу этих вещей организуют граждане Армении и Ирана. Более тысячи музеев и мечетей в Азербайджане были разграблены в период армянской оккупации, а ценные экспонаты развезены по всему миру. Необходимо собрать свидетельства и факты об этих преступных деяниях и предпринять практические шаги по возвращению наследия азербайджанского народа", - заявил парламентарий.