О нас

Депутат Новрузов предложил подать иски против Армении и Ирана в международные суды

Депутат Новрузов предложил подать иски против Армении и Ирана в международные суды
Внешняя политика
5 апреля 2024 г. 13:58
Депутат Новрузов предложил подать иски против Армении и Ирана в международные суды

Необходимо подать иски в международные суды для возвращения Азербайджану предметов материального культурного наследия, вывезенных из страны в период армянской оккупации.

Как сообщает Report, с таким предложением на сегодняшнем заседании парламента выступил председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам, депутат Сиявуш Новрузов.

По словам депутата, ему встречались в магазинах США выставленные на продажу предметы материального культурного наследия азербайджанского народа.

"Продажу этих вещей организуют граждане Армении и Ирана. Более тысячи музеев и мечетей в Азербайджане были разграблены в период армянской оккупации, а ценные экспонаты развезены по всему миру. Необходимо собрать свидетельства и факты об этих преступных деяниях и предпринять практические шаги по возвращению наследия азербайджанского народа", - заявил парламентарий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq məhkəmələrdə Ermənistan və İrana qarşı iddia qaldırılması təklif olunub

Экслюзивные новости

Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi