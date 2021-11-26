Депутат: Никол Пашинян проявляет неуважение к посреднической миссии России

"В очередной раз прибегнув к провокации, премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался ехать на трехстороннюю встречу глав Азербайджана, России и Армении, которая должна была состояться 9 ноября по инициативе президента России Владимира Путина. Прибегнув к такому шагу, Никол Пашинян пытался провести встречу не под эгидой России, а при поддержке проармянских сил”.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джавид Османов.

По словам депутата, своими действиями глава армянского правительства продемонстрировал явное неуважение к России: “Тем самым он ясно дал понять, что поддерживает антироссийскую политику, проводимую западными кругами. На мой взгляд, поведение Пашиняна является проявлением неуважения к президенту России Владимиру Путину и его посреднической роли, а также является попыткой перенести переговоры на иные платформы. Убежден, что президент России продемонстрирует соответствующее отношение к подобным выпадам на встрече”.

По мнению депутата, армянский премьер посредством своих сторонников усиливает антироссийские настроения в стране: “Армения сегодня является орудием в руках западных стран. Думаю, что Москва не простит Еревану столь неадекватных шагов. И это чревато последствиями для Еревана".

Напомнив о последствиях неконструктивной и подрывной политики Армении в прошлом году, Джавид Османов отметил: “Все эти факторы привели в итоге к тому, что Азербайджан, пустив в ход “Железный кулак”, сокрушил врага. Если Армения вновь прибегнет к провокациям, то непременно вновь ощутит на себе силу “Железного кулака” Азербайджана.

Наша страна выполнила все обязательства по трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября прошлого года. Азербайджан вновь продемонстрировал приверженность нормам международного права. Армения должна беспрекословно и безоговорочно выполнять взятые на себя обязательства по трехстороннему заявлению, отказавшись от провокаций. Могу с уверенностью сказать, что независимо от поведения Пашиняна, Азербайджан достигнет поставленных целей. Так было и в 2020 году, так будет и сейчас. Выбор за Николом Пашиняном: либо дипломатия, либо ”Железный кулак"".