Депутат: Некоторые круги стремятся использовать понятие культуры в геополитических целях

Предвзятые заявления специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого в адрес Азербайджана еще раз доказывают, что некоторые круги стремятся использовать понятие культуры в геополитических целях.

Предвзятые заявления специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого в адрес Азербайджана еще раз доказывают, что некоторые круги стремятся использовать понятие культуры в геополитических целях.

Об этом сказал Report депутат Васиф Гафаров.

По его словам, культура представляет собой систему ценностей, которая объединяет народы и основана на принципах взаимного уважения, и превращение ее в инструмент геополитической манипуляции является неприемлемым как с этической, так и с правовой точек зрения.

"Азербайджан считает правильным, законным и необходимым шагом снос любых объектов, в том числе памятников, установленных на его территории в нарушение международного права и национального законодательства", - сказал депутат.

Он заявил, что установка бюста художника армянского происхождения Ивана Айвазовского (Ованес Айвазян) на территории, находящейся под временным контролем российских миротворцев, без согласия Азербайджана была не культурной инициативой, а политическим актом:

"Данный шаг можно рассматривать, с одной стороны, как нарушение суверенитета Азербайджана, а с другой - как использование миротворческого мандата в контексте, не соответствующем его целям и задачам. Азербайджанское государство проявляет уважение к культурному наследию других народов и продвигает модель региональной стабильности, основанную на принципах сосуществования и диалога различных культур. Однако это не позволяет никому под видом миротворческой миссии или культурной дипломатии создавать новые факты на территории Азербайджана".

Гафаров также подчеркнул, что культурное сотрудничество должно строиться на принципах взаимного уважения и международного права:

"В противном случае, совершение противоправных действий на территории другого государства под видом культуры с последующим обвинением этого государства во "враждебности к культуре" при наличии обоснованной реакции на эти действия, представляет собой очередной пример лицемерия и применения двойных стандартов. Азербайджан всегда сохраняет свою принципиальную позицию против таких подходов и призывает международное сообщество демонстрировать не избирательный, а объективный подход к вопросам суверенитета".