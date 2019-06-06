Депутат: Некоторым силам невыгодны тесные отношения между Азербайджаном и Грузией

"Азербайджан и Грузия всегда были близкими и дружественными странами. Между странами существует стратегическое партнерство".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев сказал журналистам.

По его словам, порой предпринимаются попытки нанести урон этому партнерству: "Эти попытки недопустимы, и за ними стоят третьи силы. Этим силам невыгодны близкие партнерские отношения между Азербайджаном и Грузией. В последнее время имеют место провокационные попытки в связи с комплексом Кешикчидаг".

А.Гулиев отметил, что между двумя странами исторически не было никаких конфликтов, и любые спорные опросы решались в партнерской обстановке.

Депутат прокомментировал официальный визит в Азербайджан спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе: "Визит в Азербайджан грузинского спикера - важное событие. Этот визит позволит углубить политический диалог между странами. Парламентарии не должны позволять из-за интересов какой-либо третьей стороны нарушить или навредить отношениям между двумя дружественными и братскими странами".