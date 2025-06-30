Депутат: Насилие и жестокость в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге недопустимы

Насилие и жестокость, совершенные правоохранительными органами в отношении азербайджанцев в российском городе Екатеринбурге 27 июня, недопустимы.

Насилие и жестокость, совершенные правоохранительными органами в отношении азербайджанцев в российском городе Екатеринбурге 27 июня, недопустимы.

Об этом в комментарии Report заявил депутат Заур Шукюров.

По его словам, последние события в России являются ярким примером шовинизма, дискриминации и национальной сегрегации в этой стране:

"Безжалостное поведение российских правоохранительных органов в очередной раз доказывает, что процессами управляют целенаправленно. По имеющейся информации, в настоящее время в России четко прослеживается тенденция вывоза мигрантов в зону конфликта для участия в войне против Украины с помощью различных методов давления, шантажа и принуждения. Мигранты ложно обвиняются в употреблении наркотиков, совершении преступлений, подвергаются угрозам в отношении членов семьи и родственников, тем самым их принуждают согласиться на требования и условия российских правоохранительных органов".

Депутат заявил, что события не ограничиваются Екатеринбургом, и охватывают все регионы России:

"Некоторые чиновники и СМИ еще больше усердствуют в данном вопросе, пытаясь подчеркнуть необходимость процессов и создать миф о том, что такие меры якобы имеют общегосударственное значение. Недавние признания председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина относительно привлечения мигрантов к войне и озвученная им статистика также опираются на эти реалии. Азербайджанское государство и народ не забыли о том, что некоторое время назад в российском небе был сбит гражданский самолет AZAL, и бездействие российской стороны в этом инциденте, то, что лица, подозреваемые в совершении этого деяния, повлекшего гибель невинных людей, до сих пор не привлечены к уголовной ответственности. Отсутствие извинений также неприемлемо".

Шукюров подчеркнул, что Азербайджан предпримет соответствующие шаги для расследования данного преступления в международно-правовом контексте и достижения справедливого решения вопроса, наказания виновных и выплаты соответствующей компенсации:

"Депутат Милли Меджлиса, приглашенный на мероприятие в Астрахани в мае этого года, не был допущен на территорию России. Некоторое время назад в ходе общественных слушаний, организованных временной комиссией Милли Меджлиса против внешних вмешательств и гибридных угроз, была представлена информация о кибератаке на азербайджанские информационные ресурсы с территории России. Все эти факты, а также открытые антиазербайджанские заявления приближенных к Кремлю лиц, таких как Соловьев, явно указывают, что процессы целенаправленно управляются. Все это дает основания говорить о том, что российская сторона, по всей видимости, не заинтересована в нормальном развитии отношений с Азербайджаном, и напряженность в двусторонних отношениях исходит от России".

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности "виновников этого недопустимого акта насилия".

Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.