Депутат: Нам известно кем и за сколько куплены продажные политики Европарламента

"Нам известно кем и за сколько куплены продажные политики Европарламента"

"Нам известно кем и за сколько куплены продажные политики Европарламента".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат парламента Азербайджана Бахруз Магеррамов, комментируя предвзятую резолюцию Европарламента на пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса 6 октября.

По его словам, сегодня, благодаря президенту Ильхаму Алиеву, Кавказ как никогда близок к миру: "Сегодня практически не осталось принципиальных препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Мы находимся в одном шаге от мира".

Однако, по словам депутата, некоторые члены Европарламента встали на пути установления мира и стабильности в регионе.