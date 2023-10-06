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Депутат: Нам известно кем и за сколько куплены продажные политики Европарламента

Депутат: Нам известно кем и за сколько куплены продажные политики Европарламента "Нам известно кем и за сколько куплены продажные политики Европарламента"
Внешняя политика
6 октября 2023 г. 12:29
Депутат: Нам известно кем и за сколько куплены продажные политики Европарламента

"Нам известно кем и за сколько куплены продажные политики Европарламента".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат парламента Азербайджана Бахруз Магеррамов, комментируя предвзятую резолюцию Европарламента на пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса 6 октября.

По его словам, сегодня, благодаря президенту Ильхаму Алиеву, Кавказ как никогда близок к миру: "Сегодня практически не осталось принципиальных препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Мы находимся в одном шаге от мира".

Однако, по словам депутата, некоторые члены Европарламента встали на пути установления мира и стабильности в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Avroparlamentdə şərəfini satmış siyasətçiləri kimin və neçəyə danışdırdığı bizə bəllidir"

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