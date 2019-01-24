Депутат Нагиф Гамзаев призвал с трибуны ПАСЕ усовершенствовать кибербезопасность

Страсбург. 24 января. REPORT.AZ/ "Есть еще много работ, которые нам предстоит осуществить в сфере цифровых технологий, государственной цензуры и усовершенствования кибербезопасности на государственном уровне. В период конкурентности и динамичности, в котором мы живем, управление интернетом имеет большое значение с точки зрения обеспечения безопасности людей".

Как сообщает западноевропейское бюро Report, об этом член азербайджанской делегации в Совете Европы депутат Нагиф Гамзаев сказал на зимней сессии ПАСЕ во время обсуждения доклада "Управление интернетом и права человека".

Депутат отметил, что данный доклад подтверждает незаменимую роль интернета в претворении в жизнь ряда прав человека, борьбе против неравенства и ускорении развития человека.

Н.Гамзаев согласился с высказыванием члена группы Европейской народной партии, эстонского депутат Андреса Херкела, сказавшего: "Интернет имеет широкий потенциал в получении достижений в экономической, социальной, торговой, финансовой, инновационной, мобилизационной сферах, осуществлении свобод и во всех сферах развития человека. Обеспечение универсального использования должно быть приоритетным вопросом для всех нас". Он отметил, что в данном контексте интернет также является важным источником информации.

"Несмотря на все наши усилия, есть еще много работ, которые нам предстоит осуществить в сфере цифровых технологий, государственной цензуры и усовершенствования кибербезопасности на государственном уровне. В период конкурентности и динамичности, в котором мы живем, управление интернетом имеет большое значение с точки зрения обеспечения безопасности людей. Сегодня развитие мира невозможно представить без электронных коммуникаций. Люди нуждаются в налаживании связей друг с другом, и они имеют право пользоваться этим развитием на местном, национальном и международном уровнях. Вместе с тем, принятие во внимание международных соглашений и стандартов также является приоритетом. Как видно из доклада, есть еще много вопросов, которые следует развивать по этой сфере, имеющей большую значимость. Конечно же, на этом вопросы, которые вызывают обеспокоенность, не иссякают. Однако понятно, что рекомендации, озвученные в этом докладе, внесут вклад в улучшение управленческой среды интернета", - добавил он.