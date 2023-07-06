Депутат Национальной Ассамблеи: Истинное лицо Франции - вовсе не то, что на виду

Убийство французской полицией 17-летнего парня стало последней каплей в чаше терпения людей, причины же протестов имеют гораздо более глубокие корни.

Убийство французской полицией 17-летнего парня стало последней каплей в чаше терпения людей, причины же протестов имеют гораздо более глубокие корни.

Как передает Report, об этом, отвечая на вопрос Report, заявил депутат Национальной Ассамблеи Французской Республики (Французская Гвиана) Жан-Виктор Кастор на пресс-конференции по итогам мероприятия "На пути к полной ликвидации колониализма" в Баку.

За последними беспорядками во Франции стоят различные причины: пенсионная реформа, бедность и безработица, убийство парня стало последний каплей. Помимо этого, сегодня очень большой проблемой во Франции является дискриминация. Даже уже последующее поколение мигрантов, родившееся в этой стране, продолжает сталкиваться с дискриминацией, отметил он.

Он отметил, что сам много раз сталкивался с этим. "Людей часто останавливают на улице безо всякой на то причины и проверяют документы, что также свое рода дискриминация", - сказал он.

Журналисты во Франции также часто оказываются под давлением. То есть, заявил он, Франция просто позиционирует себя, как страна со свободой слова, но на самом деле это не так.

"Французские реалии совсем другие, то что на поверхности - вовсе не истинное лицо Франции", - заявил Жан-Виктор Кастор.