Депутат Национальной Ассамблеи: И сегодня Франция - все еще страна-оккупант

И сегодня Франция все еще страна - оккупант, которая захватила другие страны военной мощью.

И сегодня Франция все еще страна - оккупант, которая захватила другие страны военной мощью.

Как сообщает Report, об этом депутат Национальной Ассамблеи Французской Республики (Французская Гвиана) Жан-Виктор Кастор заявил на мероприятии "На пути к полной ликвидации колониализма", организованном в Баку Центром анализа международных отношений в рамках министерской встречей Координационного бюро Движения неприсоединения.



По его словам, Франция разграбила все природные ресурсы Гвианы: "Сегодня люди проживают там в бедности. Число живущих в бедности увеличилось от 30 до 50%".

Депутат подчеркнул, что Франция отказывается признавать региональные языки своих заморских территорий, разрешен только французский.

По его словам, Французская Гвиана сегодня единственная страна в Латинской Америке, которая не является независимой.