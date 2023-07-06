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Депутат Национальной Ассамблеи: И сегодня Франция - все еще страна-оккупант

Депутат Национальной Ассамблеи: И сегодня Франция - все еще страна-оккупант И сегодня Франция все еще страна - оккупант, которая захватила другие страны военной мощью.
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 10:20
Депутат Национальной Ассамблеи: И сегодня Франция - все еще страна-оккупант

И сегодня Франция все еще страна - оккупант, которая захватила другие страны военной мощью.

Как сообщает Report, об этом депутат Национальной Ассамблеи Французской Республики (Французская Гвиана) Жан-Виктор Кастор заявил на мероприятии "На пути к полной ликвидации колониализма", организованном в Баку Центром анализа международных отношений в рамках министерской встречей Координационного бюро Движения неприсоединения.

По его словам, Франция разграбила все природные ресурсы Гвианы: "Сегодня люди проживают там в бедности. Число живущих в бедности увеличилось от 30 до 50%".

Депутат подчеркнул, что Франция отказывается признавать региональные языки своих заморских территорий, разрешен только французский.

По его словам, Французская Гвиана сегодня единственная страна в Латинской Америке, которая не является независимой.

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Версия на английском языке National Assembly member: ‘Today France is still an occupying country’
Версия на азербайджанском языке Milli Assambleyanın üzvü: “Fransa işğalçı ölkə olaraq qalmaqdadır”

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