Депутат Мособлдумы: Уникальные проекты Лейлы Алиевой важны в общемировом значении

Москва. 7 декабря. REPORT.AZ/ Лейла Алиева много работает для укрепления дружественных связей между Россией и Азербайджаном.

Об этом заявила Report заместитель председателя Комитета по экологии и природопользованию Московской областной Думы, член партии "Единая Россия" Галина Уткина.

"То, что делает Лейла Алиева, её уникальные проекты, в том числе по природоохране "IDEA" важны не только для России, но и в общемировом значении. Она много работает для укрепления дружественных связей между Россией и Азербайджаном, что в конечном итоге полезно всем", - заявила Г.Уткина.

Депутат также отметила активность азербайджанской диаспоры России, особенно ее молодежного крыла.

"Диаспора в лице Истринского отделения Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК) очень помогла мне во время последних парламентских выборов. Молодые азербайджанцы в качестве волонтёров помогали во время встреч с избирателями. Всё это делалось, подчеркну, абсолютно безвозмездно. Представители диаспоры активно взаимодействуют и с администрацией Истринского района, и многие из них уже стали членами партии "Единая Россия", - отметила зампред думского комитета.

Затронув тему экономического сотрудничества между Московской областью и Азербайджаном, Г.Уткина отметила, что сельхозпродукция из Азербайджана помогла россиянам преодолеть пик кризиса, связанного с западными санкциями.

"Теперь очередь России помочь в налаживании промышленного производства и взаимодействия с Азербайджаном в этой сфере", - отметила депутат Мособлдумы.

"С 2002 года у Московской области с Азербайджаном действует Межправительственное соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Московская область может предложить Азербайджану продукцию лёгкой, пищевой, химической промышленности, а также продукцию тяжёлого машиностроения", - сказала Г.Уткина.