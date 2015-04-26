​Депутат ММ: "Выборы в Казахстане проводятся на фоне активности избирателей"

Астана. 26 апреля. REPORT.AZ/ "Выборы в Казахстане проводятся на фоне активности избирателей".

Как сообщает Report, об этом командированным в Астану азербайджанским журналистам заявил депутат Милли Меджлиса, наблюдатель за президентскими выборами в Казахстане в составе наблюдательской миссии ТюркПА Чингиз Ганизаде.

По его словам, он посетил 6 избирательных участков и не выявил серьезных нарушений:

"По имеющейся у нас информации, около 40-45% жителей уже отдали свои голоса. В избирательных участках были даны ответы на все наши вопросы. Другие наблюдатели, с которыми мы общались, также не выявили каких-либо нарушений. На некоторых участках избиратели не смогли найти свои имена в списках, но в каждых участках имелась служба, которая оперативно помогала голосующим".

Ч.Ганизаде также добавил, что вечером делегация посетит один избирательный участок, где понаблюдает за ходом подсчета голосов.