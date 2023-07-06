Депутат: Министерская встреча Координационного бюро ДН – очень важное историко-политическое событие

Начавшая накануне работу в Баку министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения – очень важное историко-политическое событие с точки зрения как национальных интересов, так и глобальных вопросов.

Начавшая накануне работу в Баку министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения – очень важное историко-политическое событие с точки зрения как национальных интересов, так и глобальных вопросов.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Бахруз Магеррамов сказал на сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

По его словам, выступление президента, председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева следует рассматривать как дорожную карту сотрудничества для достижения глобальных целей и задач в новом порядке: "Потому что в отличие от лидеров, которые не пошли дальше общих предложений о реформировании ООН, Ильхам Алиев подал пример реформ в период своего председательства в Движении неприсоединения".

Депутат отметил, что игнорировавшие ранее нашу страну сами признают, что Азербайджан теперь является глобальным игроком.