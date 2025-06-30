Депутат Милли Меджлиса: Убийство азербайджанцев в Екатеринбурге - это варварство

Убийства и насильственные действия против азербайджанцев в Екатеринбурге, совершенные 27 июня сотрудниками российских правоохранительных органов по национальному признаку, - это в буквальном смысле слова варварство.

Убийства и насильственные действия против азербайджанцев в Екатеринбурге, совершенные 27 июня сотрудниками российских правоохранительных органов по национальному признаку, - это в буквальном смысле слова варварство.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Васиф Гафаров в комментарии Report.

По его словам, последние события в России демонстрируют, что в стране на высоком уровне и системно проводятся политика шовинизма, дискриминации и национального неравенства.

"Свидетельства местных жителей и наших соотечественников подтверждают, что ситуация не спонтанная - это часть централизованной политики. Россия, которая ведет агрессивную войну против Украины и оказалась изолированной, испытывает нехватку людских ресурсов и пытается привлечь мигрантов на войну через давление, шантаж и принуждение. Обещанные им деньги не выплачиваются, а по возвращении люди вновь сталкиваются с угрозами. Это грубое нарушение прав человека и норм международного права", - отметил Гафаров.

Депутат подчеркнул, что под давлением оказываются не только мигранты, но и граждане России из числа нацменьшинств. "Шовинизм и дискриминация против нерусских народов всегда были характерны для России и продолжаются сегодня. Основная цель этой политики - мусульманские народы страны. На них оказывают открытое давление, чтобы вынудить пойти воевать против Украины. Эта тенденция наблюдается почти по всей территории России. Признания главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и его статистика подтверждают, что речь идет не об отдельных случаях, а о целенаправленной государственной политике", - сказал он.

Гафаров напомнил, что азербайджанский народ не забыл удары со стороны России за последние два столетия. "Россия, оккупировавшая Азербайджан в начале XIX века, проводила дискриминацию по расово-национальному признаку, участвовала в геноциде 1918 года, снова оккупировала страну в 1920-м, положив конец Азербайджанской Демократической Республике, совершила резню 20 января 1990 года, сыграла ключевую роль в Ходжалинском геноциде 1992 года и оккупации наших территорий Арменией почти на 30 лет. Азербайджан не забыл и обстрел своего гражданского самолета Россией. Пасcивность и безответственность Москвы в этом вопросе неприемлемы. Азербайджан продолжит добиваться наказания виновных и выплаты компенсации на международном уровне. Кроме того, отказ во въезде депутату Милли Меджлиса на мероприятие в Астрахани, несмотря на официальное приглашение, также вызывает обеспокоенность и противоречит духу дружбы", - подчеркнул он.

По его словам, шовинизм в России вышел на новый уровень: "Исламофобия уже проявляется в форме открытого давления и репрессий. Особенно заметно растет преследование мусульман. Антиазербайджанская риторика людей, близких к Кремлю, таких как Владимир Соловьев, - еще одно доказательство того, что процесс координируется из центра. На этом фоне особенно тревожно выглядит активизация реваншистских сил в Армении и поддержка тандема Кочарян-Саргсян со стороны России. Это говорит о стремлении Москвы создать новые очаги напряженности на Южном Кавказе", - отметил депутат.

"Все эти процессы показывают, что Россия пытается восстановить свое влияние в регионе, дестабилизируя обстановку. Азербайджан всегда был искренен в отношениях с Россией и демонстрировал позицию дружбы и партнерства. Мы ожидаем от России отказа от политики шовинизма, дискриминации и национального неравенства в отношении Азербайджана и азербайджанцев. Для сохранения равноправных дружественных отношений, отвечающих интересам обеих стран, Москва должна вести себя искренне и предпринимать соответствующие шаги", - заключил Васиф Гафаров.