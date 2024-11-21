Депутат Милли Меджлиса примет участие в ежегодной сессии ПА НАТО

Глава делегации Милли Меджлиса в Парламентской ассамблее НАТО Рамид Намазов 22 ноября посетит Монреаль (Канада) для участия в 70-й ежегодной сессии Ассамблеи.
Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в ходе визита запланирован ряд встреч с руководителями делегаций, участвующих в заседании.
В рамках сессии пройдут обсуждения на темы "Развивающаяся система противовоздушной и противоракетной обороны НАТО", "Западные Балканы: новые вызовы безопасности на пороге НАТО" и другие вопросы.
Визит завершится 28 ноября.