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Депутат Милли Меджлиса примет участие в ежегодной сессии ПА НАТО

Депутат Милли Меджлиса примет участие в ежегодной сессии ПА НАТО Глава делегации Милли Меджлиса в Парламентской ассамблее НАТО Рамид Намазов 22 ноября посетит Монреаль (Канада) для участия в 70-й ежегодной сессии Ассамблеи.
Внешняя политика
21 ноября 2024 г. 17:06
Депутат Милли Меджлиса примет участие в ежегодной сессии ПА НАТО

Глава делегации Милли Меджлиса в Парламентской ассамблее НАТО Рамид Намазов 22 ноября посетит Монреаль (Канада) для участия в 70-й ежегодной сессии Ассамблеи.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в ходе визита запланирован ряд встреч с руководителями делегаций, участвующих в заседании.

В рамках сессии пройдут обсуждения на темы "Развивающаяся система противовоздушной и противоракетной обороны НАТО", "Западные Балканы: новые вызовы безопасности на пороге НАТО" и другие вопросы.

Визит завершится 28 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatı NATO PA-nın illik sessiyasında iştirak edəcək

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