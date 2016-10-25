Депутат Милли Меджлиса примет участие на заседании Нижнего комитета по Европейской социальной хартии

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Зампред парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, член азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Севиндж Фаталиева 27-30 октября будет находиться во Франции.

Как сообщили Report в пресс-службе парламента, в Париже в рамках социального комитета ПАСЕ, где председательствует С.Фаталиева, пройдет заседание Нижнего комитета по Европейской социальной хартии.

На мероприятии пройдет семинар на тему "Социальная, юридическая и экономическая защита детей и молодежи", обсудят вопросы, связанные с защитой детей от всех форм физического наказания, эксплуатацией детского труда, борьбой с насилием против детей и социальной несправедливостью.

Депутат С.Фаталиева выскажется по обсуждаемым темам.