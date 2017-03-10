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    Депутат Милли Меджлиса примет участие на заседании комитета Азиатской Парламентской Ассамблеи

    Парламентарий выскажется по поводу обсуждаемых вопросов, выступит с отзывами и предложениями© Courtesy İmage

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Депутат Ильхам Мамедов 12 марта посетит столицу Пакистана Исламабад для участия на заседаниях постоянного комитета по политическим вопросам Азиатской Парламентской Ассамблеи и спецкомитета по созданию Азиатского парламента.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

    Было отмечено, что на заседаниях будет представлен отчет генсека структуры, внесут изменения в ряд действующих резолюций, обсудят проекты новых резолюций.

    Парламентарий выскажется по поводу обсуждаемых вопросов, выступит с отзывами и предложениями.

    Визит завершится 16 марта. 

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