Депутат Милли Меджлиса примет участие на заседании комитета Азиатской Парламентской Ассамблеи

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Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Депутат Ильхам Мамедов 12 марта посетит столицу Пакистана Исламабад для участия на заседаниях постоянного комитета по политическим вопросам Азиатской Парламентской Ассамблеи и спецкомитета по созданию Азиатского парламента.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

Было отмечено, что на заседаниях будет представлен отчет генсека структуры, внесут изменения в ряд действующих резолюций, обсудят проекты новых резолюций.

Парламентарий выскажется по поводу обсуждаемых вопросов, выступит с отзывами и предложениями.

Визит завершится 16 марта.