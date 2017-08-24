Депутат Милли Меджлиса примет участие на международной конференции в Казахстане

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Депутат Милли Меджлиса, вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев 25 августа посетит столицу Казахстана Астану.

Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, в рамках визита депутат примет участие на 62-й Пагоушской конференции по науке и глобальным проблемам на тему "Противодействие новым ядерным угрозам".

А.Гулиев проинформирует участников конференции о работах, осуществляемых ПА ОБСЕ в борьбе с международным терроризмом и нераспространением ядерного оружия, также выступит с предложениями о дальнейшем сотрудничестве с другими международными структурами в данном направлении.

В рамках визита также предусмотрены встречи А.Гулиева с председателем сената парламента Республики Казахстан Касымжомартом Токаевым и другими официальными лицами.

Визит завершится 30 августа.