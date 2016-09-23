Депутат Милли Меджлиса примет участие на межпарламентском форуме

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ 26-27 сентября в казахстанском городе Астана пройдет межпарламентский форум.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, на мероприятии примет участие депутат Бахтияр Алиев.

На форуме, учрежденном ИСЕСКО совместно с ЮНЕСКО, ожидается участие парламентариев, политиков, представителей научных объединений, медиа, гражданского общества и частного сектора.

Здесь проведут обмен мнениями касательно вопросов усиления управления в сфере науки, технологий и инноваций в государствах-участницах структуры.

Депутат Бахтияр Алиев выступит на обсуждаемые темы, выскажет собственное мнение.