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    Депутат Милли Меджлиса примет участие на межпарламентском форуме

    На форуме примут участие политики, представители научных объединений, медиа, гражданского общества и частного сектора

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ 26-27 сентября в казахстанском городе Астана пройдет межпарламентский форум.

    Как сообщили Report в Милли Меджлисе, на мероприятии примет участие депутат Бахтияр Алиев.

    На форуме, учрежденном ИСЕСКО совместно с ЮНЕСКО, ожидается участие парламентариев, политиков, представителей научных объединений, медиа, гражданского общества и частного сектора.

    Здесь проведут обмен мнениями касательно вопросов усиления управления в сфере науки, технологий и инноваций в государствах-участницах структуры.

    Депутат Бахтияр Алиев выступит на обсуждаемые темы, выскажет собственное мнение.  

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