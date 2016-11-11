Депутат Милли Меджлиса: Президентские выборы в США выявили расовый, религиозный, национальный кризис в американском обществе

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ "Президентские выборы в США выявили расовый, религиозный, национальный кризис в американском обществе. Во-вторых, выборы выявили поражение лиц, которые тратили деньги американских граждан на революции в Афганистане и на Ближнем Востоке".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Захид Орудж.

Он отметил, что выборы разрушили коррупционную систему, построенную вокруг Белого дома лоббистскими группировками, финансовыми центрами: "Средства, полученные от различных арабских шейхов и отдельных торговых центров, были направлены на избирательную кампанию. Это доказало факт коррупции в избирательной системе. Это не наше заключение, в связи с этим много фактов. Народ выразил реакцию политике режима диктатуры, которая под именем "демократии" приводит к уничтожению различных стран".

З.Орудж подчеркнул, что в 2009 году это стало поражением тех, кто хотел реализовать большую политику, перечеркивая такую проблему народа, как Нагорный Карабах, под предлогом открытия армяно-азербайджанских границ.

Комментируя выборы в США, З.Орудж подчеркнул, что каждый депутат вправе высказать мнение по этому вопросу: "Это наше право".

"Вам же никто ничего не говорил", - сказал спикер Огтай Асадов З.Оруджу.