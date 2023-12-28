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Депутат Милли Меджлиса назвал объявление Францией азербайджанских дипломатов персонами нон грата "низкопробной местью"

Депутат Милли Меджлиса назвал объявление Францией азербайджанских дипломатов персонами нон грата "низкопробной местью" Объявление Парижем двух сотрудников посольства Азербайджана во Франции "персонами нон грата" является низкопробной местью, и любые другие аргументы по этому поводу несостоятельны.
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 00:35
Депутат Милли Меджлиса назвал объявление Францией азербайджанских дипломатов персонами нон грата низкопробной местью

Объявление Парижем двух сотрудников посольства Азербайджана во Франции персонами нон грата является низкопробной местью, и любые другие аргументы по этому поводу несостоятельны.

Об этом сказал Report депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахруз Магеррамов.

По его словам, Франция проиграла Азербайджану в "холодной войне", которую сама же и объявила. Парламентарий подчеркнул, что в результате деятельности азербайджанских спецслужб агентурная сеть Франции, ставшая глобальной угрозой на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Восточной Европе и на Южном Кавказе, потерпела сокрушительное фиаско.

"Потеря в регионе доверия к Франции из-за ее поддержки на протяжении 30 лет оккупации, агрессии и сепаратизма, а также значительное укрепление позиций Баку, чего Париж не желает принимать, показывают, что эта страна проиграла Азербайджану в "холодной войне", которую сама же и развязала", - заявил Б.Магеррамов.

Депутат напомнил, что двое сотрудников посольства Франции в нашей стране были объявлены Азербайджаном "персоной нон грата" и высланы из страны за конкретные действия, не соответствующие дипломатическому статусу и противоречащие Венской конвенции 1961 года "О дипломатических сношениях".

"В отношении этих дипломатов у Азербайджана есть неопровержимые доказательства. Но какие факты есть у Франции? Если бы в действиях сотрудников нашего посольства были признаки каких-либо нарушений, противоречащих Венской конвенции, Париж давно бы это предал широкой огласке. В данном контексте принятую французской стороной меру следует оценивать как ответный шаг, еще больше обостряющий двусторонние отношения, которые и так напряжены из-за действий Парижа, нарушающих международное право", - указал Бахруз Магеррамов.

Он добавил, что Франции следует быть предельно осторожной в выборе риторики.

"Нынешний уровень отношений между двумя странами - не наш выбор. Официальный Париж, теряющий свои позиции в Африке и Океании, а также на Южном Кавказе, уже не в состоянии обеспечить свои интересы в целом. Франция должна осознать, что, неправильно оценивая силу и значимость Азербайджана, она ставит себя в еще более сложную ситуацию. Парижу следует быть предельно осторожным в своей риторике в отношении Баку", - подытожил Б.Магеррамов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı diplomatların Fransa tərəfindən "persona non grata" elan olunması ucuz qisasçılıqdır

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