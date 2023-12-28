Депутат Милли Меджлиса назвал объявление Францией азербайджанских дипломатов персонами нон грата "низкопробной местью"

Объявление Парижем двух сотрудников посольства Азербайджана во Франции "персонами нон грата" является низкопробной местью, и любые другие аргументы по этому поводу несостоятельны.

Объявление Парижем двух сотрудников посольства Азербайджана во Франции персонами нон грата является низкопробной местью, и любые другие аргументы по этому поводу несостоятельны.

Об этом сказал Report депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахруз Магеррамов.

По его словам, Франция проиграла Азербайджану в "холодной войне", которую сама же и объявила. Парламентарий подчеркнул, что в результате деятельности азербайджанских спецслужб агентурная сеть Франции, ставшая глобальной угрозой на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Восточной Европе и на Южном Кавказе, потерпела сокрушительное фиаско.

"Потеря в регионе доверия к Франции из-за ее поддержки на протяжении 30 лет оккупации, агрессии и сепаратизма, а также значительное укрепление позиций Баку, чего Париж не желает принимать, показывают, что эта страна проиграла Азербайджану в "холодной войне", которую сама же и развязала", - заявил Б.Магеррамов.

Депутат напомнил, что двое сотрудников посольства Франции в нашей стране были объявлены Азербайджаном "персоной нон грата" и высланы из страны за конкретные действия, не соответствующие дипломатическому статусу и противоречащие Венской конвенции 1961 года "О дипломатических сношениях".

"В отношении этих дипломатов у Азербайджана есть неопровержимые доказательства. Но какие факты есть у Франции? Если бы в действиях сотрудников нашего посольства были признаки каких-либо нарушений, противоречащих Венской конвенции, Париж давно бы это предал широкой огласке. В данном контексте принятую французской стороной меру следует оценивать как ответный шаг, еще больше обостряющий двусторонние отношения, которые и так напряжены из-за действий Парижа, нарушающих международное право", - указал Бахруз Магеррамов.

Он добавил, что Франции следует быть предельно осторожной в выборе риторики.

"Нынешний уровень отношений между двумя странами - не наш выбор. Официальный Париж, теряющий свои позиции в Африке и Океании, а также на Южном Кавказе, уже не в состоянии обеспечить свои интересы в целом. Франция должна осознать, что, неправильно оценивая силу и значимость Азербайджана, она ставит себя в еще более сложную ситуацию. Парижу следует быть предельно осторожным в своей риторике в отношении Баку", - подытожил Б.Магеррамов.