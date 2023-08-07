Депутат: Международные организации на протяжении 30 лет молчали о преступлениях Армении против Азербайджана

Международное сообщество на протяжении 30 лет хранило молчание о преступлениях Армении против Азербайджана.

Международное сообщество на протяжении 30 лет хранило молчание о преступлениях Армении против Азербайджана.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров.

"Некоторое время назад взрыв плотины Каховской ГЭС в Украине вызвал широкий резонанс в мире. В то время международные организации немедленно отреагировали на катастрофу в Каховке. И это нормально. Что ненормально, так это то, когда западный подход к событиям исходит из двойных стандартов. Дело в том, что международное сообщество, которое сразу же отреагировало на Каховку, в течение 30 лет спокойно относилось к таким же преступлениям, которые Армения совершала против Азербайджана”, - заявил депутат.

В. Искендеров отметил, что не случайно упомянул про Каховку: “Дело в том, что, как и до войны, в настоящее время Запад, некоторые ведущие страны и организации продолжают придерживаться двойных стандартов в отношении Азербайджана. Фактически, это можно назвать скорее лицемерной политикой, чем двойными стандартами”.

При этом, по его словам, эта лицемерная политика сопровождается демонстрируемым в настоящее время Арменией политическим "шоу с гуманитарным грузом".