Французский депутат: Мероприятия, направленные на развитие прав женщин в Азербайджане, достойны похвалы

"Мероприятия, направленные на развитие прав женщин в Азербайджане, достойны похвалы и одобрения".

Об этом западному бюро Report сказала руководитель делегации по правам женщин и гендерном равноправии в Парламентской Ассамблее, французский депутат Мари-Пьер Риксен (Marie-Pierre Rixain).

Депутат высоко оценила проводимые работы по развитию прав женщин в Азербайджане: "Я высоко ценю, что в Азербайджане женщины занимают политические должности, принимаются меры для обеспечения экономической независимости женщин. В регионах Азербайджана также созданы все возможности для того, чтобы женщины наравне с мужчинами были представлены в сферах науки и технологий, даже принимаются соответствующие решения для того, чтобы они смогли создать собственный бизнес. Права женщин высоко ценятся в Азербайджане".