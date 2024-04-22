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Депутат: Китай поддержал независимость Азербайджана на всех платформах

Депутат: Китай поддержал независимость Азербайджана на всех платформах Китай всегда проявлял единую позицию в вопросе независимости Азербайджана, поддерживая ее на всех платформах.
Внешняя политика
22 апреля 2024 г. 11:55
Депутат: Китай поддержал независимость Азербайджана на всех платформах

Китай всегда проявлял единую позицию в вопросе независимости Азербайджана, поддерживая ее на всех платформах.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса, член рабочей группы по азербайджано-китайским межпарламентским связям Солтан Мамедов сказал на мероприятии на тему "Переоценка азербайджано-китайских отношений: Путь вперед".

"Происходящие в регионе процессы показывают, что Средний коридор привлек внимание ряда стран, в том числе Китая. С 2020 года по этому коридору перевезено более 2 млн тонн грузов. У нас оптимистичные прогнозы на будущее. Наши культурные связи с Китаем также находятся на высоком уровне. Сегодня Фонд Гейдара Алиева вносит большой вклад в углубление отношений между Азербайджаном и Китаем", - сказал С.Мамедов.

Депутат подчеркнул, что Азербайджан, который в этом году примет COP29, может использовать опыт Китая в области возобновляемых источников энергии.

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Версия на английском языке MP: China has always supported Azerbaijan's independence on all platforms
Версия на азербайджанском языке Deputat: Çin Azərbaycanın müstəqilliyini bütün platformalarda dəstəkləyib

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