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Депутат: Канада, как государство, основано на геноциде местных аборигенов

Депутат: Канада, как государство, основано на геноциде местных аборигенов Канада, как государство, основано на преступной деятельности, геноциде местных аборигенов.
Внешняя политика
28 октября 2023 г. 18:13
Депутат: Канада, как государство, основано на геноциде местных аборигенов

Канада, как государство, основано на преступной деятельности, геноциде местных аборигенов.

Об этом сказал Report депутат Милли Меджлиса Бахруз Магеррамов.

Депутат напомнил, что Армения в течение последних ста лет проводила политику этнических чисток против азербайджанцев и других этнических меньшинств, проживавших в Западном Азербайджана.

"Подобно тому, как в таком многонациональном регионе, как Кавказ, было создано моноэтническое государство, Канада также была основана в результате геноцида коренных народов-аборигенов. Иными словами, такие страны, как Канада и Армения, которые фундаментально замешаны в преступности, лицемерно делают заявления о «мире и человечности»", - сказал Магеррамов.

Магеррамов отметил, что Канада как член ООН обязана уважать цели этой организации, общепризнанные принципы международного права.

"Хотя Канада в действительности является субъектом преступного происхождения, она формально является независимым членом ООН. Несмотря на четыре резолюции Совета безопасности ООН, резолюции Генеральной ассамблеи, Канада в течение 30 лет закрывала глаза на оккупацию азербайджанских территорий Арменией. Теперь эта страна не имеет права комментировать новую реальность, созданную Азербайджаном", - добавил Магеррамов.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Kanada yerli aborigen xalqların soyqırımı nəticəsində cinayətkar mahiyyət üzərində yaradılıb" - RƏY

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