Депутат: Канада, как государство, основано на геноциде местных аборигенов

Канада, как государство, основано на преступной деятельности, геноциде местных аборигенов.
Об этом сказал Report депутат Милли Меджлиса Бахруз Магеррамов.
Депутат напомнил, что Армения в течение последних ста лет проводила политику этнических чисток против азербайджанцев и других этнических меньшинств, проживавших в Западном Азербайджана.
"Подобно тому, как в таком многонациональном регионе, как Кавказ, было создано моноэтническое государство, Канада также была основана в результате геноцида коренных народов-аборигенов. Иными словами, такие страны, как Канада и Армения, которые фундаментально замешаны в преступности, лицемерно делают заявления о «мире и человечности»", - сказал Магеррамов.
Магеррамов отметил, что Канада как член ООН обязана уважать цели этой организации, общепризнанные принципы международного права.
"Хотя Канада в действительности является субъектом преступного происхождения, она формально является независимым членом ООН. Несмотря на четыре резолюции Совета безопасности ООН, резолюции Генеральной ассамблеи, Канада в течение 30 лет закрывала глаза на оккупацию азербайджанских территорий Арменией. Теперь эта страна не имеет права комментировать новую реальность, созданную Азербайджаном", - добавил Магеррамов.