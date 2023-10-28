Депутат: Канада, как государство, основано на геноциде местных аборигенов

Канада, как государство, основано на преступной деятельности, геноциде местных аборигенов.

Канада, как государство, основано на преступной деятельности, геноциде местных аборигенов.

Об этом сказал Report депутат Милли Меджлиса Бахруз Магеррамов.

Депутат напомнил, что Армения в течение последних ста лет проводила политику этнических чисток против азербайджанцев и других этнических меньшинств, проживавших в Западном Азербайджана.

"Подобно тому, как в таком многонациональном регионе, как Кавказ, было создано моноэтническое государство, Канада также была основана в результате геноцида коренных народов-аборигенов. Иными словами, такие страны, как Канада и Армения, которые фундаментально замешаны в преступности, лицемерно делают заявления о «мире и человечности»", - сказал Магеррамов.

Магеррамов отметил, что Канада как член ООН обязана уважать цели этой организации, общепризнанные принципы международного права.

"Хотя Канада в действительности является субъектом преступного происхождения, она формально является независимым членом ООН. Несмотря на четыре резолюции Совета безопасности ООН, резолюции Генеральной ассамблеи, Канада в течение 30 лет закрывала глаза на оккупацию азербайджанских территорий Арменией. Теперь эта страна не имеет права комментировать новую реальность, созданную Азербайджаном", - добавил Магеррамов.