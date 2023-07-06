Депутат: К сожалению, в Европе растут исламофобские тенденции

"К сожалению, в Европе постепенно растут исламофобские тенденции. В ряде стран широко распространено сожжение Корана и нетерпимость к мусульманам".

"К сожалению, в Европе постепенно растут исламофобские тенденции. В ряде стран широко распространено сожжение Корана и нетерпимость к мусульманам".

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов сказал во время выступления на сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

По его словам, во главе этих стран стоит Франция:

"Франция устойчиво пытается обвинить Азербайджан в ряде вопросов. Реальность же такова, что во Франции, считающей себя колыбелью демократии, в музее демонстрируются черепа алжирцев. Они все еще продолжают эту политику, вновь совершают жестокости в отношении мусульман".