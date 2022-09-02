Депутат: Италия - одна из стран, имеющих большое значение для Азербайджана

"Италия - одна из стран, имеющих большое значение для Азербайджана”.

"Италия - одна из стран, имеющих большое значение для Азербайджана”.

Об этом Report сообщил член Итало-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Милли Меджлиса, депутат Вахид Ахмедов.

Он напомнил, что в 44-дневной Отечественной войне президент Италии и председатель Совета Министров защищали Азербайджан и использовали международные трибуны, чтобы донести до мира голос нашей страны:

"Кроме того, Италия и Азербайджан имеют очень серьезные экономические и политические связи. Товарооборот между двумя странами достаточно высок. Во внешнеторговом обороте Азербайджана Италия занимает первое место. За ней следуют Турция и Россия. Также немаловажным является место Италии в экспорте продукции ненефтяного сектора за рубеж. Между президентом Азербайджана и председателем Совета министров Италии существуют теплые отношения. Учитывая все это, мы можем сказать, что этот визит имеет для нас большое значение”.

В.Ахмедов отметил, что этот визит состоялся после визита президента Ильхама Алиева в Брюссель:

”Вероятно, некоторые вопросы, связанные с визитом в Брюссель, также обсуждались с председателем Совета министров Италии Марио Драги. В рамках визита были проведены и продолжаются важные встречи глав государств. Состоялось открытие нового здания посольства Азербайджана в Италии. Посольство является частью Азербайджана, и ввод в эксплуатацию его нового здания - одно из примечательных событий”.