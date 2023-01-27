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Депутат: Иранская сторона несет полную ответственность за нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Депутат: Иранская сторона несет полную ответственность за нападение на посольство Азербайджана в Тегеране Иранская сторона несет полную ответственность за нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 11:55
Депутат: Иранская сторона несет полную ответственность за нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Иранская сторона несет полную ответственность за нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Об этом Report рассказал депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров.

"На фоне последней напряженности в азербайджано-иранских отношениях вооруженное нападение на посольство в Тегеране вызывает множество вопросов. Один из вопросов заключается в том, насколько политически мотивированы преступники и кто стоит за их действиями? Эти вопросы все еще требуют ответа”, - сказал депутат.

Депутат напомнил, что ранее были нападения на посольства Азербайджана во Франции, Лондоне, США: “В результате вооруженного нападения в Тегеране есть погибшие и раненые. Получается, что это вооруженное нападение было целенаправленным и подготовлено заранее. Это также вызывает вопросы. Высшее политическое руководство Ирана должно ответить на них. Потому что, это очень негативный прецедент.

Преступники обязательно должны быть наказаны, причины и мотивы должны быть полностью выяснены. Иранская сторона сквозь пальцы отнеслась к вопросу безопасности сотрудников посольства. Поэтому полную ответственность несет иранская сторона. Иран должен взять на себя обязательства не допускать подобных инцидентов”.

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Версия на английском языке MP: Iranian side bears full responsibility for attack on Azerbaijan's embassy in Tehran
Версия на азербайджанском языке Deputat: “Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə hücuma görə tam məsuliyyəti İran tərəfi daşıyır”

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