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Депутат: Иран должен избегать действий, бросающих тень на дружественные отношения с Азербайджаном

Депутат: Иран должен избегать действий, бросающих тень на дружественные отношения с Азербайджаном "Азербайджан после обретения независимости установил дружественные и братские отношения со всеми соседями, в том числе с Ираном. Позиция же Ирана по отношению к Азербайджану была неоднозначной. Это проявилось больше в его отношении к стране-оккупанту Арме
Внешняя политика
6 октября 2021 г. 15:37
Депутат: Иран должен избегать действий, бросающих тень на дружественные отношения с Азербайджаном

"Азербайджан после обретения независимости установил дружественные и братские отношения со всеми соседями, в том числе с Ираном. Позиция же Ирана по отношению к Азербайджану была неоднозначной. Это проявилось больше в его отношении к стране-оккупанту Армении. Так, с первых дней оккупации Арменией азербайджанских территорий Иран забыл о своих словах “мусульманин - брат мусульманина”, придерживался двойных стандартов, еще больше расширил свои связи с государством-оккупантом во всех сферах. Иран, как мусульманское государство, считает себя частью исламского мира и даже неоднократно называл свою страну оплотом мусульман, но реалии показывают обратное”.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА), депутат Милли Меджлиса Саттар Мохбалиев.

Он отметил, что на оккупированных армянами территориях Азербайджана было 67 мечетей: “Теперь при виде этих мечетей становится ясно, что сотворила с ними Армения. Иран, как мусульманское государство, ни разу не возразил против этого. Более того, он стал соучастником армянских махинаций, заявив, что Верхняя мечеть Гевхар-аги в Шуше является жемчужиной ирано-персидской культуры, и оказывал помощь в ремонте мечети. В период оккупации регулярно распространялись фотографии разрушенных Арменией мечетей, в которых армяне держали свиней, чтобы оскорбить мусульман. А Исламское государство, называющее себя оплотом мусульман, молчало об этих оскорбительных сценах. Естественно, что о проектах, реализуемых Ираном на этих территориях в период оккупации, различной "помощи" сепаратистам было известно всем".

С.Мохбалиев отметил, что на глазах Ирана более 1 млн азербайджанцев были изгнаны из своих родных мест: “Во время 44-дневной Отечественной войны Иран выступил только с запоздавшим заявлением. Он озвучил его в то время, когда наша армия уже освободила большую территорию и продолжала стремительно продвигаться вперед, и всем было ясно, что перед ней невозможно устоять”.

"Сегодня иранские официальные лица неуместными заявлениями необоснованно обвиняют Азербайджан, сыпят угрозами, проводят военные учения вблизи наших границ. Какая в этом необходимость на границе с Азербайджаном!? Такое поведение Ирана действительно вызывает сожаление и разочарование. Иран должен глубоко изучить процессы, происходящие в регионе, всесторонне проанализировать и изменить позицию по отношению к Азербайджану, воздержаться от подобных действий, бросающих тень на исторические дружественные связи между двумя братскими народами. Стоит помнить, что когда США демонстрировали жесткую позицию по отношению к Ирану и пытались воспользоваться возможностями Азербайджана в этом вопросе, президент Ильхам Алиев открыто заявил о недопустимости того или иного действия третьих государств против Ирана с территории Азербайджана”, - подчеркнул депутат. 

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Версия на английском языке Azerbaijani MP urges Iran to avoid overshadowing “friendly relations” with Baku
Версия на азербайджанском языке Deputat: “İran Azərbaycanla dostluq əlaqələrinə kölgə salacaq əməllərdən çəkinməlidir”

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