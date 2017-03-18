Депутат: Иордания заинтересована в сохранении крепких связей с Азербайджаном

Дахла, Марокко. 18 марта. REPORT.AZ/ "Думаю, у нас с Азербайджаном очень хорошие отношения. Я был в Баку в 2008 году и у меня сложились отличные впечатления о городе".

Об этом командированному в Марокко журналисту Report заявил член сената Иордании Хасан Абу Нима (Hasan Abu Nimah).

Он отметил, что Иордания заинтересована в сохранении крепких связей с Азербайджаном.

Говоря о возможности совместных действий двух стран в продвижении исламских ценностей, депутат отметил, что для этого нужно, чтобы все заинтересованные стороны приложили серьезные усилия: "Международные организации не смогли создать такой обстановки в мире, в которой не возникали бы террористические организации. Ислам не имеет ничего общего с террором, который существует уже давно. Отсутствие политической воли определенных государств также приведет к созданию экстремистских групп, террора, отчаяния у людей. Поэтому лишь усилий Иордании и Азербайджана недостаточно. Иордания смогла сохранить стабильность в этом нестабильном регионе благодаря способному руководству и демократическим институтам".

Затронув вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Н. Абу Нима заявил, что с момента создания страны Иордания выступала за мирное урегулирование споров: "У вас имеется политическая воля и способное руководство, которое может решить эту проблему".