Депутат Госдумы: Президент Ильхам Алиев превратил Азербайджан в одну из процветающих экономик

Президент Азербайджана Ильхам Алиев - уникальная личность. Выполняя завет своего великого отца, основателя современного Азербайджана Гейдара Алиева, он превратил страну в одну из процветающих экономик.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев - уникальная личность. Выполняя завет своего великого отца, основателя современного Азербайджана Гейдара Алиева, он превратил страну в одну из процветающих экономик.

Об этом российскому бюро Report заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Депутат Госдумы РФ поздравил главу государства с 60-летием и пожелал ему долгих лет жизни, здоровья и удачи.

Л. Слуцкий подчеркнул роль президента Ильхама Алиева в урегулировании нагорно-карабахского конфликта: "Этот кровоточащий конфликт необходимо было разрешить, не оставляя его детям и внукам. Ильхам Алиев мог пойти дальше и уничтожить своих противников. Однако с учетом его мирного настроя он не стал идти на этот шаг. Он сделал ровно то, что он должен был сделать. В этом его заслуга и мудрость. Его роль весьма велика".

Говоря об азербайджано-российских отношениях, Слуцкий назвал Баку самым надежным партнером Москвы:

"Азербайджан - самый надежный партнёр России во всех сферах. Ильхам Гейдарович и Мехрибан ханым Алиевы выступили инициаторами и реализовали массу знаковых проектов.

У Ильхама Гейдаровича есть все, чтобы дальше уверенно вести свой родной народ, свою родную страну по пути поступательного, но форсированного развития. Наши отношения с каждым годом становятся крепче и прочнее".