О нас
Report Georgia
Аудио новости

Депутат Госдумы: Президент Ильхам Алиев превратил Азербайджан в одну из процветающих экономик

Депутат Госдумы: Президент Ильхам Алиев превратил Азербайджан в одну из процветающих экономик Президент Азербайджана Ильхам Алиев - уникальная личность. Выполняя завет своего великого отца, основателя современного Азербайджана Гейдара Алиева, он превратил страну в одну из процветающих экономик.
Внешняя политика
24 декабря 2021 г. 12:41
Депутат Госдумы: Президент Ильхам Алиев превратил Азербайджан в одну из процветающих экономик
Леонид Слуцкий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев - уникальная личность. Выполняя завет своего великого отца, основателя современного Азербайджана Гейдара Алиева, он превратил страну в одну из процветающих экономик.

Об этом российскому бюро Report заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Депутат Госдумы РФ поздравил главу государства с 60-летием и пожелал ему долгих лет жизни, здоровья и удачи.

Л. Слуцкий подчеркнул роль президента Ильхама Алиева в урегулировании нагорно-карабахского конфликта: "Этот кровоточащий конфликт необходимо было разрешить, не оставляя его детям и внукам. Ильхам Алиев мог пойти дальше и уничтожить своих противников. Однако с учетом его мирного настроя он не стал идти на этот шаг. Он сделал ровно то, что он должен был сделать. В этом его заслуга и мудрость. Его роль весьма велика".

Говоря об азербайджано-российских отношениях, Слуцкий назвал Баку самым надежным партнером Москвы:

"Азербайджан - самый надежный партнёр России во всех сферах. Ильхам Гейдарович и Мехрибан ханым Алиевы выступили инициаторами и реализовали массу знаковых проектов.

У Ильхама Гейдаровича есть все, чтобы дальше уверенно вести свой родной народ, свою родную страну по пути поступательного, но форсированного развития. Наши отношения с каждым годом становятся крепче и прочнее".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı deputat: "İlham Əliyev Azərbaycanı ən firavan ölkələrdən birinə çevirdi"
Версия на английском языке MP: President Ilham Aliyev has turned Azerbaijan into one of most prosperous economies

Самое читаемое

Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
21 декабря 2021 г. 04:43
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
20 декабря 2021 г. 12:24
Стал известен победитель Детского Евровидения - 2021
Стал известен победитель "Детского Евровидения - 2021"
19 декабря 2021 г. 21:36
Стоимость золота вновь снизилась
Стоимость золота вновь снизилась
20 декабря 2021 г. 19:45
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
22 декабря 2021 г. 05:11
Сегодня пройдет конкурс песни Детское Евровидение-2021
ФотоСегодня пройдет конкурс песни "Детское Евровидение-2021"
19 декабря 2021 г. 11:00
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
20 декабря 2021 г. 11:18
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
19 декабря 2021 г. 12:15
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
23 декабря 2021 г. 11:41
В Азербайджане объявлены нерабочие дни следующего года
В Азербайджане объявлены нерабочие дни следующего года
17 декабря 2021 г. 21:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi