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Депутат Госдумы РФ: Выборы в Азербайджане прошли прозрачно

Депутат Госдумы РФ: Выборы в Азербайджане прошли прозрачно Состоявшиеся в Азербайджане выборы были конкурентными и прозрачными.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 11:56
Депутат Госдумы РФ: Выборы в Азербайджане прошли прозрачно

Состоявшиеся в Азербайджане выборы были конкурентными и прозрачными.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Государственной Думы России Алексей Журавлев по итогам наблюдения за ходом голосования на внеочередных выборах президента Азербайджана.

"Все было сделано на сто процентов. Состоявшиеся выборы я могу описать тремя словами — это борьба, конкуренция, а также прозрачность. Все три условия были соблюдены на сто процентов, и лишь только предвзятый человек может сказать, что это было не так", - сказал Журавлев.

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Версия на английском языке Russian State Duma deputy: Elections in Azerbaijan held transparently
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı deputat: “Azərbaycanda seçkilər şəffaf keçirilib”

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