Депутат Госдумы РФ: Выборы в Азербайджане прошли прозрачно

Состоявшиеся в Азербайджане выборы были конкурентными и прозрачными.

Состоявшиеся в Азербайджане выборы были конкурентными и прозрачными.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Государственной Думы России Алексей Журавлев по итогам наблюдения за ходом голосования на внеочередных выборах президента Азербайджана.

"Все было сделано на сто процентов. Состоявшиеся выборы я могу описать тремя словами — это борьба, конкуренция, а также прозрачность. Все три условия были соблюдены на сто процентов, и лишь только предвзятый человек может сказать, что это было не так", - сказал Журавлев.