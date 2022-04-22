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Депутат Госдумы РФ призвала расширить межпарламентский диалог с Азербайджаном

Депутат Госдумы РФ призвала расширить межпарламентский диалог с Азербайджаном Парламенты Азербайджана и России поддерживают традиционно доверительные контакты.
Внешняя политика
22 апреля 2022 г. 17:19
Депутат Госдумы РФ призвала расширить межпарламентский диалог с Азербайджаном

Парламенты Азербайджана и России поддерживают традиционно доверительные контакты.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила депутат Госдумы России Алла Полякова в ходе состоявшегося в Москве круглого стола "Россия и Азербайджан – дружба, сотрудничество и уважение".

"Большую роль в установлении отношений между Азербайджаном и Россией сыграл Гейдар Алиев, а действующий президент Ильхам Алиев продолжает развивать заложенные отцом основы. В текущем году было знаковое событие в азербайджано-российских отношениях - была подписана декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией. В документе уделено внимание наращиванию экономического сотрудничества и увеличению диалога в гуманитарной сфере", - заявила А. Полякова.

По ее словам, депутаты двух стран поддерживают традиционно доверительные контакты: "Парламентарии активно сотрудничают в рамках межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собранием РФ и Милли Меджлисом. За 2021 год председатели Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко и Милли Меджлиса Сахиба Гафарова дважды встречались на полях заседания межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ и Евразийского женского форума. Необходимо и далее расширять межпарламентский диалог".

Депутат также напомнила, что в Госдуме РФ создана депутатская группа по связям с парламентом Азербайджана.

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