Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают

"Ильхам Алиев вошел в историю своей страны как мудрый дипломат и талантливый военачальник"

Интервью российского бюро Report с руководителем межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутатом Государственной Думы РФ Дмитрием Савельевым.

- 4 апреля исполнилось 29 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном. Как вы можете охарактеризовать этот период во взаимоотношениях двух стран?

- После обретения Азербайджаном независимости российско-азербайджанские дипломатические отношения были установлены очень быстро. Уже через несколько месяцев Министр иностранных дел России Андрей Козырев приехал в Баку, где наши страны договорились о подписании десяти соглашений о сотрудничестве, а всего же с момента установления дипломатических отношений было подписано более 300 межгосударственных документов. Прочные связи начали устанавливаться после прихода к власти национального лидера Гейдара Алиева, который подчёркивал, что между бывшими союзными республиками издавна сложились тесные экономические, культурные и чисто человеческие отношения, и их нельзя рвать по живому.

В 1997 году Гейдар Алиевич нанёс в Москву первый официальный визит как президент Азербайджана. Тогда был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и безопасности между Азербайджаном и Россией, давший мощный импульс развитию отношений между двумя странами. В этом документе нашли своё отражение меры по поддержанию взаимной безопасности. Именно тогда сторонами было заявлено намерение "вывести наши двусторонние связи на более высокий уровень стратегического партнёрства", и можно констатировать: отношения между нашими странами в последующие десятилетия интенсивно развивались.

- Как вы могли бы оценить текущее состояние российско-азербайджанских отношений?

- Национальный лидер Гейдар Алиев перезагрузил российско-азербайджанские отношения и придал им новое качество, а в период, когда Азербайджан возглавил Ильхам Алиев, который продолжил политику своего великого отца, отношения между нашими странами достигли уровня стратегического партнёрства. Сейчас все сферы нашего сотрудничества развиваются исключительно динамично: от экономики до гуманитарных контактов. Партнёрство опирается на взаимоуважение и взаимовыгодное сотрудничество: Азербайджан – основной торговый партнёр России среди стран СНГ – не членов ЕАЭС; между нашими странами в 2018 году подписано соглашение о сотрудничестве, шесть дорожных карт которого составляют основу торгово-экономического взаимодействия. По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают, а интенсивный политический диалог создаёт атмосферу взаимного доверия.

На мой взгляд, немалую роль в этом играет дружба между лидерами двух стран: за всё время президентства Владимир Путин и Ильхам Алиев провели более сотни переговоров в различных форматах, что позволяет им постоянно держать руку на пульсе взаимоотношений, внося в них необходимые коррективы.

- Прошедший год был очень непростым, но одновременно он стал и очень насыщенным для российско-азербайджанских отношений. Каких, на ваш взгляд, результатов удалось достичь России и Азербайджану в развитии двухсторонних связей за 2020 год?

- Действительно, сложная ситуация, связанная с пандемией и ее последствиями, оказала существенное влияние на нашу жизнь. Но мы выдержали эти испытания, потому что в трудные времена помогали друг другу реальными делами и сохраняли контакты во всей их полноте, пусть и в онлайн-формате. Российские медики неоднократно выезжали в Азербайджан, чтобы помогать в борьбе с коронавирусом азербайджанским специалистам, а, чтобы оперативно диагностировать инфекцию, азербайджанская сторона получила из России 120 наборов тест-систем на 12 тысяч исследований. Эта помощь не ограничилась какими-то сроками: когда стала очевидна необходимость вакцинации, мы предложили поставлять Азербайджану вакцину "Спутник V", причём российская компания "Р-Фарм" готова начать и её производство на азербайджанской территории.

Ещё более показательным стало прекращение военного конфликта в Нагорном Карабахе, которое президент Владимир Владимирович Путин назвал главным событием 2020 года. Азербайджан одержал победу, восстановив свою территориальную целостность, а президент Ильхам Гейдарович Алиев вошел в историю своей страны как мудрый дипломат и талантливый военачальник. Сегодня наша страна как посредник предпринимает всё возможное для того, чтобы разблокировать транспортные коммуникации и сделать мирный процесс необратимым. Все эти результаты я считаю практическим проявлением стратегического партнёрства между нашими странами, ведь оказанная помощь направлена на долгосрочное укрепление стабильности в регионе.

- Как, по вашему мнению, ведётся реализация трёхсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении? Присутствует ли со стороны Азербайджана и Армении стремление эффективно решить все вопросы и двигаться по мирному пути?

- Сегодня, когда пандемия нанесла серьёзный удар по мировой экономике, нам как никогда необходимо совместно реализовать экономические проекты. Применительно к Нагорному Карабаху это означает восстановление и развитие транспортной инфраструктуры. Азербайджан уже полным ходом ведёт эти работы, понимая, что свободное движение грузов и людей свяжет в единую региональную сеть несколько стран и даст им небывалые возможности роста. Поэтому Азербайджан готов развивать отношения с любыми игроками, работающими на перспективу, и протягивает Армении руку для взаимодействия.

Конечно, сделать это сегодня ещё сложно, но армянская сторона, на мой взгляд, уже понимает необходимость выстраивать конструктивное взаимодействие, и скоро мы увидим, будет ли это понимание реализовано в реальных действиях. Многое зависит от парламентских выборов, которые в июне пройдут в Армении, но очевидно, что армянский народ устал от потрясений и войны, а российский миротворческий контингент будет всячески способствовать процессу построения мирного будущего в регионе.