​Депутат Госдумы России: Азербайджан и Дагестан могут совместно отвечать на вызовы в современных реалиях - ИНТЕРВЬЮ

Москва. 16 июня. REPORT.AZ/ Политика, проводимая руководством Азербайджана, способствует взаимопониманию и терпимости между народами, заявил в интервью Report председатель комитета Государственной думы России по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев.

- Как вы оцениваете недавний визит руководства Дагестана в Азербайджан? Каков на ваш взгляд уровень дагестано-азербайджанских отношений?

- Между Азербайджаном и Дагестаном давние, даже можно сказать древние отношения. Сегодня мы совместно работаем над их продолжением и углублением. В частности, во время Дней Дагестана в Азербайджане подписано большое количество договоров. В Азербайджане сегодня проживают множество дагестанских народов – лезгины, авары, цахорцы. С другой стороны, в Дагестане традиционно проживает большое количество азербайджанцев. Мы - соседи, очень близкие друг другу народы, поэтому надо делать так, чтобы и тем и другим жилось комфортно в их естественной среде, чтобы они не чувствовали себя непрошенными гостями. Только сплотившись, мы сможем ответить на те вызовы, которые существуют в современных реалиях, в том числе в свете западных санкций.

Та политика, которую проводит руководство Азербайджана, способствует взаимопониманию, терпимости между народами. Каких-то колебаний в межнациональных отношениях внутри Азербайджана не наблюдается давно – это четко отлаженная система.

- А как ваши личные связи с Азербайджаном, ведь известно, что вы часто бываете в Баку?

- Баку прочно сидит в традициях нашей семьи. Еще мой дед начинал свою карьеру в Баку. Оттуда, ровно 100 лет назад в 1916 году, он приехал в Дербент организовывать местную ячейку РСДРП (Российская социал-демократическая рабочая партия - ред.). Отец мой окончил бакинский АЗИ – сейчас Академия нефти и химии. Я сам защищал докторскую в Баку. Очень многое связано с Баку. Там проживают родственники, друзья. Поэтому любая поездка в Баку для меня праздник. И этим летом тоже туда поеду, если получится. Потому что сейчас начинается предвыборная компания в Государственную Думу, и если партия посчитает, что я должен баллотироваться, то придется конечно летом работать. А так с удовольствием каждый раз жду встречи с Баку.

- Что насчет выборов: будете ли баллотироваться в новый состав Госдумы? Какие результаты дал предвыборный праймериз?

- Буду участвовать, если так посчитает нужным высшее руководство партии. Что же касается праймериз, то в этой процедуре я был федеральным уполномоченным по Северо-Кавказскому округу. Это очень хорошее новшество. Мы смотрели, как народ реагирует на это нововведение, как он принимается людьми. Некоторых кандидатов не восприняли: было много неожиданностей – некоторые достаточно медийные лица не смогли набрать голосов и остались за бортом. Таким образом партия проводит естественный отбор.

- Какую работу сейчас ведет Комитет по межнациональной политике в Госдуме? Какие мероприятия ждут нас в ближайшее время?

- Работаем в основном совместно с Федеральным агентством по делам национальностей. Планируется крупный форум "Российский Кавказ", который уже 4 года проводится в Дагестане. На лето запланировано проведение крупных межнациональных и межконфессиональных лагерей. Один из лагерей будет на Каспии, там ожидается участие и азербайджанской стороны.