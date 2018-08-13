Депутат Госдумы: Подписанная Конвенция усилит позиции прикаспийских государств на международной арене

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Подписанная Конвенция по Каспию повышает уровень взаимного доверия прикаспийских государств и дает стимул для реализации совместных проектов.

Как передает Report со ссылкой на сайт Госдумы, об этом заявил член Комитета по международным делам Сергей Железняк, комментируя итоги Пятого каспийского саммита в Актау, в ходе которого главы Азербайджана, России, Ирана, Казахстана и Туркменистана подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря

"Готовность к взаимодействию в военно-политической области, обозначенная в декларации, усилит позиции России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении в регионе и на международном уровне", - заявил С.Железняк.

Парламентарий также выразил убежденность, что партнерство со странами региона будет развиваться еще более динамично, в частности, прикаспийские страны будут более активнее координировать усилия в нефтегазовом секторе, в рамках ОПЕК и других международных организаций, а также развивать сотрудничестве в сфере морского транспорта и развития портов.

"Достижение согласия по правовому статусу Каспия позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, будет способствовать экономической активности, стимулировать сотрудничество в гуманитарной сфере, в области образования, культуры и расширения связей между регионами наших стран», резюмировал российский парламентарий.