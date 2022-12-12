Глава комитета Госдумы: Память о Гейдаре Алиеве будет жить в веках

Слуцкий: "Сегодняшний Азербайджан - это страна, где хочется жить"

Память об общенациональном лидере Азербайджана Гейдаре Алиеве будет жить в веках.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил депутат Государственной Думы России, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Российский депутат отметил, что современный Азербайджан стоит на фундаменте, созданном общенациональным лидером Гейдаром Алиевым: "Сегодня мы отмечаем День памяти основателя современного Азербайджана, человека, который чрезвычайно много сделал и для Совестного союза и для наукоемкой промышленности, для развития важнейших отраслей и направлений советской экономики. Сегодняшний Азербайджан - это страна, где хочется жить. Вспоминая Гейдара Алиевича, хочется сказать, что сегодня осуществляются те идеи и замыслы, которые им заложены. Азербайджан давно стал энергонезависимым государством, поставляя энергоносители во многие страны мира. Вернулся домой Карабах, и этот кровоточащий, самый страшный конфликт Южного Кавказа был разрешен. Гейдар Алиев может в полной мере гордиться своим сыном, который продолжает дело своего отца и уверенно ведет свой народ и страну по пути процветания".

Слуцкий подчеркнул, что Азербайджан является самым надежным партнером России: "Сегодня в мире знают, любят и уважают Азербайджан".

Сегодня отмечается День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, со дня кончины которого прошло 19 лет.